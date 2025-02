Deuxième revers en deux jours

Après avoir vaincu l’Océanic de Rimouski et les Huskies de Rouyn-Noranda, les Islanders de Charlottetown viennent maintenant de faire le coup au Drakkar, remportant une victoire de 4-2.



S’il s’agit de beaux accomplissements pour les insulaires, une équipe qui n’aspire pas à un championnat cette année, il n’en demeure pas moins que ce fut une rencontre compliquée pour le Drakkar, qui n’avait toujours pas franchi les dix tirs cadrés après 45 minutes de jeu. Malgré tout, le portier des Islanders, Nicola Ruccia, a du se signaler à quelques occasions, notamment devant deux échappées de son ancien coéquipier Alexis Michaud.

Les nord-côtiers pourront tenter de conclure leur long voyage sur une note plus positive à Saint John contre les Sea Dogs, qui occupent actuellement le dernier rang dans l’Est.

Sommaire de la rencontre

Il faut attendre le deuxième tiers temps pour voir l’une des deux équipes briser la glace et s’inscrire au pointage principal. Anthony Flanagan fait dévier un long tir de la ligne bleue, la rondelle bondissant au sol pour passer au-dessus des épaules d’un Lucas Beckman agenouillé. Le Drakkar profite néanmoins d’un avantage numérique quelques minutes plus tard, par l’entremise de Matyas Melovsky. L’attaquant européen a été habile sur la séquence en débordant par l’extérieur en entrée de territoire avant de trouver une mince ouverture.



Le reste de l’engagement est cependant tout à l’avantage des locaux, qui en sortiront avec une avance de trois buts. Nathan Leek redonne d’abord les devants aux Islanders, avant de voir l’ancien Drakkar Jabez Seymour marquer contre son ancienne formation. Moins d’une minute plus tard, Lane Sim triplait l’avance de son équipe avec son premier but dans le circuit Cecchini.



Baie-Comeau parvient à se rapprocher à deux filets d’écart en vertu du 37e de la saison de Justin Poirier; un but à nouveau inscrit avec l’avantage d’un homme, mais le pointage demeurera tel jusqu’à la fin du match.