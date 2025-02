L’art et l’encre prennent vie à Baie-Comeau

.

Manon Jobin (à gauche), artiste peintre de Baie-Comeau, expose à la Galerie d'Art et d'Encre. Elle est accompagnée de Joannie Raymond, artiste et propriétaire de l'établissement. Photo Galerie D'art et d'Encre