Deux conseillers financiers de Baie-Comeau honorés

Deux conseillers en sécurité financière de Baie-Comeau, Maxime Cantin et Éric Vallée, ont été honorés lors du Coup d’envoi 2025 Beneva le 23 janvier, un événement qui célèbre l’excellence des professionnels du réseau.

Leur engagement et leurs performances exceptionnelles leur ont permis de se démarquer parmi des collègues de partout du pays. Ces prix démontrent l’importance de la persévérance et de la gestion proactive des relations clients dans le succès professionnel. Maxime Cantin et Éric Vallée incarnent parfaitement ces valeurs qui font leur force.

Maxime Cantin, conseiller national de l’année

Pour Maxime Cantin, récipiendaire du prestigieux prix de Conseiller national de l’année, la réaction a été teintée de fierté et d’émotion. « J’étais très content, confie-t-il. Je n’avais jamais gagné ce prix-là. J’avais déjà gagné d’autres prix. Mais celui-là c’est vraiment la première fois. »

Le secret de son succès ? Une combinaison de persévérance et d’opportunités stratégiques. Cette année, Maxime a doublé sa clientèle grâce à l’acquisition du portefeuille d’une conseillère partie à la retraite à Québec. « C’est sûr que c’est ça qui a fait une grosse différence pour moi cette année. Ça fait 10 ans que je suis chez Beneva », explique le gagnant.

Travaillant en tant qu’autonome, Maxime gère sa propre entreprise au sein de Beneva. Ce prix vient récompenser le volume d’affaires impressionnant qu’il a réalisé, autant en épargne qu’en assurances. « C’est sûr que c’est au fil du temps, j’ai toujours eu de la croissance, mais vraiment, cette année, c’était parfait », conclut-il.

Éric Vallée, stratège épargne et placement de l’année

De son côté, Éric Vallée a reçu le prix de Stratège épargne et placement de l’année. Pour ce conseiller d’expérience, ce prix est une belle reconnaissance, mais pas une surprise.

« C’est toujours plaisant d’avoir un prix. Ce n’est pas mon premier en carrière, je suis quand même habitué de ce genre de prix. Ce n’est pas nécessairement une surprise de mon côté, mais je suis super heureux », explique-t-il.

Avec 18 ans d’expérience dans le domaine, M. Vallée a bâti une carrière solide. Débutant seul en novembre 2007, il fait partie aujourd’hui d’une équipe de six personnes à Baie-Comeau, comprenant quatre conseillers et deux adjoints.

Leur force ? L’exécution efficace et l’attention constante portée aux besoins des clients. « C’est principalement à cause de la constance, les suivis au niveau de la clientèle, et la préoccupation de la manière qu’on gère nos dossiers au niveau de nos clients. Donc, c’est principalement ça, être assidus dans le travail », conclut le récipiendaire.