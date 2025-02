Sur les bancs de l’école, les jeunes Québécois manqueraient de motivation

Les jeunes Québécois manqueraient de motivation face à l’école, semble révéler un sondage commandité par le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) pour l’ouverture, lundi, des 21es Journées de la persévérance scolaire.

Le sondage transmis par le RQRE à La Presse Canadienne montre que 45% des personnes interrogées estiment le niveau de motivation des enfants de leur entourage faible, voire très faible, contre seulement 39% la trouvant élevée ou très élevée. Pourtant, l’écrasante majorité des personnes interrogées, soit 85%, se disent concernées par le décrochage scolaire.

Ils sont encore plus nombreux à se préoccuper de la santé mentale des élèves (89%), et s’accordent à 80% pour dire que la santé mentale des jeunes s’est dégradée depuis 5 ans.

En revanche, ils sont moins nombreux (73%) à s’inquiéter du fait que le manque de main-d’œuvre auquel est confronté le Québec puisse inciter les jeunes à travailler au lieu de terminer leurs études. Paradoxalement, ils sont pourtant 90% à considérer que la place d’un jeune est à l’école.

Pour les sondés, trois problèmes pèsent particulièrement sur le système éducatif québécois: des classes surchargées (45%), un manque de financement public (34%) et le décrochage scolaire (34%). Presque tous soutiennent qu’il faut un effort concerté du milieu éducatif et de la société pour favoriser la réussite éducative et qu’il faut en faire plus pour favoriser la persévérance scolaire.

Le sondage commandité par le Réseau québécois pour la réussite éducative a été réalisé par la firme Léger entre le 9 et le 22 décembre auprès de 1 567 Québécois entre 18 et 59 ans pouvant s’exprimer en français ou en anglais via un questionnaire en ligne. Il accuse une marge d’erreur de plus ou moins 2,5%.