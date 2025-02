Être comme chez soi à la Maison des aînés

Les premiers résidents sont entrés dans la Maison des aînés et alternative (MDA MA) de Baie-Comeau. Cet endroit propose à ces personnes un milieu de vie complet, comme s’ils étaient à la maison.

« J’aime les grandes chambres. Avant, j’avais une petite chambre, mais ici, elles sont grandes. On a de belles grandes fenêtres et une belle cuisine », confie un des résidents, Angelo Dubé, qui a résidé au CHSLD Boisvert pendant un an et demi avant d’arriver à la Maison des aînés.

« C’est un milieu de vie. Nous avons une cuisine, des préposés au pavillon. Ici, il n’y a pas d’horaire comme dans un milieu hospitalier », précise la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, qui a visité les lieux le 10 février, en compagnie de plusieurs élus.

La Maison des aînés et alternative de Baie-Comeau a été inaugurée par la ministre Sonia Bélanger. Photo Karianne Nepton-Philippe

Cette dernière y voit un « investissement important » orienté sur l’aspect « humain ».

« Ici, nous sommes dans la maison des personnes, dit-elle. Donc, on a madame Tremblay, qui est habituée de se lever à 7 h le matin, prendre son déjeuner. À côté, sa voisine est habituée de se lever plus tard et il n’y a pas de problème. Les employés qui ont accepté de venir travailler ici acceptent aussi de changer de modèle de travail, de modèle d’organisation du travail. Donc, c’est une approche qui est vraiment axée sur les personnes. »

Pour M. Dubé, c’est un grand avantage de pouvoir se lever ou se coucher à l’heure qu’il souhaite. « Je peux aussi recevoir ma visite », se réjouit-il.

Il faut voir la MDA MA comme un ajout à ce qui est déjà en place.

Angelo Dubé est un des premiers résidents à être entré dans la Maison des aînés et alternative de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Deux maisonnées habitées

La MDA MA, située au 531, rue Jalbert, regroupe 48 nouvelles places pour la population de la région.

L’installation est constituée de quatre maisonnées de 12 personnes, ces dernières disposant chacune d’une chambre individuelle avec toilette et douche adaptées.

En novembre, 24 résidents ont emménagé dans deux des maisonnées au premier étage.

On y retrouve, dans chacune d’entre elles, des adultes en perte d’autonomie et des adultes avec des troubles cognitifs avec de l’errance.

Dans les prochains mois, les 24 autres places seront comblées.

La Maison des aînés accueillera des gens avec des troubles physiques, qui ont leurs capacités cognitives, ainsi que des personnes avec capacités cognitives modérées.

Des résidents, comme des employés, arrivent des CHSLD N.-A.-Labrie et Boisvert.

La ministre responsable des Aînés précise que son gouvernement a toujours l’intention de rénover les CHSLD en place au Québec.