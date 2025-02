Violence envers les femmes autochtones: Québec investit près de 900 000 $

Québec investit près de 900 000 $ sur trois ans pour venir en aide aux femmes des Premières Nations victimes de violence conjugale, familiale et sexuelle.

L’objectif est la création d’une ligne téléphonique de soutien et d’accompagnement accessible en tout temps, en français, en anglais et dans plusieurs langues autochtones.

«Le soutien octroyé permettra également de développer et d’offrir des services de référencement vers des ressources d’aide psychosociale, juridique ou autre qui offrent des services culturellement pertinents pour les usagères», peut-on lire dans le communiqué du gouvernement.

La ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, doit faire l’annonce officielle de ces sommes un peu plus tard lundi à Wendake.

Le document du gouvernement indique également que les «femmes autochtones ont un risque plus élevé d’être victimes de violence conjugale et subissent des formes plus graves de violence que les femmes non autochtones. Elles sont également surreprésentées en tant que victimes d’homicide commis par un partenaire intime».