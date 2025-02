Le Club LEO de l’ESSB officiellement inauguré

Le Club Lions de Baie-Comeau a procédé à l’inauguration officielle du Club LEO de l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) lors d’une cérémonie amicale et conviviale surprise en présence de parents, de membres du Club Lions, dont le gouverneur du district Marcel Cadoret et la présidente Anny Hamilton.

Seize élèves ont ainsi signé la charte officielle, marquant la création du premier Club LEO de la Côte-Nord. Chaque jeune a reçu un chandail et une épinglette avant de partager un repas offert par le Club Lions avec la quinzaine de parents présents et l’équipe de direction de l’école.

Les clubs LEO, dont le diminutif se traduit par Leadership, Expérience, Opportunité, visent à développer chez les jeunes des valeurs d’engagement, de travail d’équipe et d’altruisme. Parrainé par les Lions Maxime Dugas, Lise Maltais et Michel Raymond, et supervisé par les enseignantes Cynthia Vaillancourt-Thibeault et Julie Fournier-Dion, le Club LEO de l’ESSB s’engage activement dans des projets communautaires.

Depuis sa création à l’automne, le Club LEO a récolté 852 $ grâce à des ventes de bonbons et de popcorn, permettant d’offrir trois paniers de nourriture à des familles démunies pour Noël. Les membres participent également à la préparation hebdomadaire de collations pour les écoles primaires de Baie-Comeau et Baie-Trinité.

D’ici la fin de l’année, les jeunes prépareront un dîner pour l’ensemble de l’école et organiseront un déjeuner lors d’un tournoi de badminton, les profits étant destinés à des causes locales. En mai, ils offriront leur soutien bénévole lors du Congrès du District U-3 qui réunira plus de 250 Lions.