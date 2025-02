Pas d’excuse pour ne pas bouquiner

Les clubs de lecture se multiplient à Baie-Comeau et il y en a pour tous les goûts. Que ce soit pour se réunir chacun son livre à la main, discuter d’un roman bien précis ou initier les jeunes au plaisir de la lecture, il n’y a plus d’excuse de ne pas bouquiner.

Une toute nouvelle initiative vient de voir le jour au Manoir du café : Livres et Lattés. C’est une collaboration avec la Librairie A à Z.

Celle-ci vient s’ajouter aux différents clubs de lecture qui existent déjà à Baie-Comeau, car la lecture est belle et bien de plus en plus populaire.

« Notre but est aussi d’amener une démocratisation du livre, qu’il soit plus accessible », mentionne Annie Proulx, gérante de la Librairie A à Z, lors du premier Livres et Lattés le 28 janvier.

Là où cette activité diffère des autres, c’est qu’il n’y a pas de thème, pas de roman en particulier.

« En fait, on n’est pas un club de lecture. Notre présentation c’est : ceci n’est pas un club de lecture. On est ici pour lire sur place tout simplement. On veut apporter une nouvelle formule pour les lecteurs, une formule de découvertes. Mon mandat ici est de faire découvrir la littérature sous toutes ses formes », confie-t-elle.

Preuve que la demande y est, le Manoir du café était rempli de pas moins de 40 lecteurs le 28 janvier.

Une thématique

L’infuseur – Lieu rassembleur, un projet présenté à Ma Ville Ma Voix qui commence à prendre forme, arrive aussi avec un nouveau club de lecture.

« Je travaille à la Librairie A à Z et je me faisais souvent demander par des clients si un club de lecture existait dans la région. J’ai vu que c’était quelque chose qui était en demande », raconte Lauranne Tremblay, qui a amené l’idée.

« On a tout de suite dit oui ! J’adore l’idée et le concept », ajoute Marjolaine Landry, directrice d’ABC Côte-Nord, l’organisme derrière le projet L’infuseur – Lieu rassembleur, avec Transition Manicouagan.

Le concept sera simple : on donne une thématique et on invite les gens à discuter de leurs ouvrages ou auteurs favoris en lien avec ce thème.

« C’est ouvert à tous. C’est autant pour les enfants que pour les adultes, pour faire des découvertes », précise Lauranne Tremblay, bénévole pour l’organisme.

Ces nouveaux rendez-vous mensuels devront commencer en février. Le nom de ce club pourra être choisi par la communauté.

Lauranne Tremblay, bénévole, et Marjolaine Landry, directrice générale de « organisme ABC Côte-Nord. Photo Karianne Nepton-Philippe

Un livre à lire

Depuis l’automne 2022, l’Ouvre-Boîte culturel (OBC) propose un club de lecture plus classique. Là où l’ambiance reste chaleureuse et décontractée, on propose une lecture.

« En début de programmation, nous proposons une œuvre littéraire à lire, choisie par l’animateur du club de lecture. […] Nous proposons aux gens qui ont lu l’œuvre de se rencontrer dans les locaux de l’Alternative pour discuter des différents aspects de l’œuvre, comme les thèmes, le style, la forme, la construction des personnages, etc. », précise Véronique Gagnon, responsable des activités littéraires à l’OBC.

Le nombre de participants peut aller de 2 à 15, selon les éditions.

« La participation varie selon plusieurs facteurs, mais nous n’avons pas une logique marchande ou des visées de croissance par rapport à l’engouement en lien avec les activités littéraires. Nous trouvons important que cette offre d’activité gratuite existe, de faire la promotion de la littérature et de la lecture pour tous, d’ouvrir un espace de partage et de création accessible et démocratique et ce, peu importe le nombre de participants lors des activités. »

Pour les plus jeunes

À la bibliothèque Alice-Lane, on vise à faire découvrir aux enfants tout ce qui s’offre à eux dans les pages d’un livre.

À l’aide du programme Club de lecture d’été TD, répandu au Canada, les enfants peuvent se réunir à la bibliothèque pour découvrir des ouvrages, bandes dessinées et histoires en lien avec un thème.

« Chaque année, le nombre de participants augmente », indique Ziba Mirzapour, responsable culture à la bibliothèque.

« On met une table avec des suggestions, avec le thème, et les enfants peuvent lire ces livres. Mais, ils ne sont pas obligés de prendre la lecture en lien avec le thème », mentionne-t-elle.

Le vendredi, lors de la rencontre du club de lecture, l’animatrice discute avec les enfants de leurs livres avant de proposer des jeux ou d’autres activités.

À l’été 2025, la bibliothèque Alice-Lane intégrera dans ses activités le Biblio-Club, une initiative de l’Association des bibliothèques publiques du Québec.

« Ce sera pour les enfants de 3 à 12 ans. Mais, on veut amener l’activité à la famille aussi, pour que toute la famille soit invitée à lire », explique Mme Mirzapour.