Tarifs douaniers : l’Opération Prospérité Québec – Côte-Nord est lancée

Face à des menaces commerciales sans précédent, Commerce international Côte-Nord lance l’Opération Prospérité Québec – Côte-Nord, une initiative pour accélérer la diversification des marchés et garantir la survie et la croissance des entreprises de la région.

L’annonce récente du président Trump concernant d’éventuels droits de douane de 25 % sur les produits canadiens rappelle brutalement la fragilité de notre dépendance au marché américain, déclare Commerce international Côte-Nord.

« La dépendance historique de plusieurs de nos PME au marché américain est aujourd’hui une vulnérabilité majeure », avertit Abdoulaye Badiane, directeur général et commissaire à l’exportation de Commerce international Côte-Nord. « Les règles du jeu changent rapidement et les barrières commerciales se multiplient. Si nos entreprises ne diversifient pas dès maintenant, elles risquent d’être prises au piège d’un environnement économique de plus en plus hostile et coûteux. »

Des solutions concrètes

L’Opération Prospérité Québec – Côte-Nord s’appuie sur des mesures stratégiques et personnalisées pour aider les entreprises à conquérir de nouveaux marchés. Parmi les actions mises en place :

• Un accompagnement sur mesure pour cibler les marchés les plus porteurs;

• Des outils spécialisés pour maximiser les opportunités offertes par les accords de libre-échange;

• Une mobilisation régionale afin de partager les meilleures pratiques et favoriser l’entraide entre PME exportatrices.

Un exemple à suivre

Certaines entreprises ont déjà démontré qu’une diversification réussie est possible, illustre Commerce international Côte-Nord. Métal 7, une PME manufacturière de Sept-Îles, exporte aujourd’hui dans près de 20 pays à travers le monde.

« Leur succès leur a même valu une reconnaissance provinciale lors du MercadOr Québec en 2021, avec deux prix prestigieux : celui de PME exportatrice de l’année et leader à l’exportation, régions ressources. Ce qui prouve que nos entreprises ont le savoir-faire et la capacité d’exceller sur les marchés internationaux », souligne Abdoulaye Badiane.

« Ne pas diversifier, c’est prendre un risque énorme. Agir dès maintenant, c’est investir dans la stabilité et la prospérité », poursuit-il.

Un appel à l’action

L’heure n’est plus à l’attente pour Commerce international Côte-Nord qui met toutes ses ressources à disposition des entreprises pour leur permettre de s’adapter rapidement et efficacement à cette nouvelle réalité économique.

« La diversification n’est pas un luxe, c’est une nécessité absolue, insiste M. Badiane. Avec l’Opération Prospérité Québec – Côte-Nord, nous donnons aux PME les moyens de prendre leur avenir en main et d’assurer la résilience de notre région. »