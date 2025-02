Tarifs sur l’aluminium | « Ça ne fait pas de sens », dit Kateri Champagne Jourdain

L’économie canadienne a réussi à échapper temporairement à des tarifs de 25 % de l’administration américaine il y a une semaine, mais pas le secteur de l’aluminium et de l’acier. Une décision qualifiée de non-sens par la ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

« Ça ne fait pas de sens cette imposition de tarifs sur l’acier et l’aluminium (…) Ça ne peut pas tenir sur le long terme », a affirmé au Journal Mme Champagne Jourdain.

Elle rappelle que la grande majorité de l’aluminium consommé par les États-Unis provient du Québec.

Le président américain, Donald Trump, a signé deux décrets dimanche pour imposer des tarifs de 25 % sur l’aluminium et l’acier. Cette mesure touche tous les pays et pas seulement le Canada.

Cette action pourrait avoir été mise en place pour favoriser la production américaine des deux produits. La députée de Duplessis doute de la capacité des États-Unis à produire un aluminium à un prix aussi compétitif que celui fait au Québec.

La ministre Champagne Jourdain a eu un entretien téléphonique avec le PDG d’Aluminerie Alouette, Claude Gosselin, mardi matin, pour faire le point. Elle se dit rassurée de la situation.

« Chez Alouette, il n’y a pas de ralentissement de production ou de mise à pied qui sont envisagés par rapport aux tarifs sur l’aluminium », a-t-elle dit. L’entreprise est le plus gros employeur privé à Sept-Îles, avec plus de 900 travailleurs.

« Sur le long terme, ça n’inquiète pas les grands joueurs comme l’Aluminerie Alouette », a affirmé la ministre, rappelant à nouveau que l’industrie américaine ne peut se passer de l’aluminium canadien.

Le premier ministre Legault est à Washington mardi et mercredi dans ce contexte de tensions économiques. Il effectuera une série de rencontres avec différents acteurs des industries de l’acier et de l’aluminium. Des réunions sont prévues avec des représentants de la National Association of Home Builders et de The Aluminium Association, de Rio Tinto et d’Alcoa.

« Le but de tout ça, c’est de maintenir une pression », dit-elle.

François Legault, premier ministre du Québec, et Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, ont visité l’Aluminerie Alouette le 30 janvier 2025. Photo Lucas Sanniti

Accompagnement

Le présent climat économique avec les menaces américaines, créé de l’incertitude auprès des entreprises, constate la ministre de l’Emploi.

« Le climat d’incertitude pour les entreprises, c’est du poison pour l’économie », a-t-elle dit.

Le gouvernement est prêt à faire face à cette possible crise. Cela peut passer par de l’aide aux entreprises ou aux travailleurs, si jamais il y avait des pertes d’emplois.

Preuve de cette aide, la ministre cite l’initiative de Commerce international Côte-Nord, qui vise à accélérer la diversification des marchés des entreprises de la région. Le gouvernement contribue financièrement à ce projet.