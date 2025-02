Chaud Bizzz se prépare pour un weekend bien rempli à Baie-Comeau

La troupe Chaud Bizzz commence ce soir une série de cinq spectacles, jusqu’au 15 février, à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau pour célébrer leur 20e anniversaire.

Le mot d’ordre est « plaisir » pour les chanteurs, qui sont fébriles, quelques heures avant que la première foule arrive.

« Moi, je viens de réaliser un rêve et c’est chanter avec un band. Ça fait longtemps que je voulais faire un spectacle de Chaud Bizzz avec un band, parce qu’avant, on avait les trames sonores », lance Krytel Gagné, juste après la dernière répétition mercredi.

Tous les artistes qui monteront sur scène, pour ce spectacle rempli de nostalgie, ont chanté à différentes époques dans les productions de la troupe Chaud Bizzz. De plus, toutes les chansons sélectionnées ont une histoire particulière ou un souvenir bien précis.

« On avait un grand catalogue de chansons. Ça a été difficile et même crève-cœur de faire des choix, car chaque bloc et chaque chanson a son histoire. Mais, au final, ça va donner un bon show et je suis certain que les gens auront du plaisir », raconte Simon Philibert, producteur du spectacle et chanteur.

« En répétition, j’en avais des frissons », confie Krystel Gagné. « On fait du bien au public, mais on se gâte aussi », enchaine Laurie-Kate Bernatchez.

Le spectacle promet de faire danser les gens, d’offrir des moments plus touchants ainsi que quelques surprises.

« Je n’ai pas vraiment un moment coup de cœur dans le spectacle, mentionne Krystel Gagné. C’est vraiment le fait de se retrouver tout le monde ensemble. On a eu la chance, à différentes époques, de chanter ensemble, mais de se retrouver, c’est magique. »