En mission à Washington, Legault évoque des contre-tarifs sur l’aluminium

Le premier ministre François Legault a brandi, pour la première fois mercredi, la menace de contre-tarifs sur l’aluminium.

M. Legault est à Washington avec le Conseil de la fédération pour contrer les menaces tarifaires du président américain Donald Trump.

Les premiers ministres des provinces et territoires se rendront à la Maison-Blanche, mercredi après-midi, pour rencontrer «les principaux conseillers» de M. Trump, a indiqué la porte-parole du Conseil, Paola St-Georges.

Cette visite à la Maison-Blanche n’était pas prévue à l’horaire.

Lundi, M. Trump a annoncé qu’il imposera des tarifs douaniers de 25 % sur l’acier et l’aluminium à compter du 12 mars. Ces tarifs s’ajouteraient à d’autres, pour un tarif total de 50 % sur ces deux métaux.

«On ne peut pas continuer d’avoir (…) des nouvelles menaces à chaque semaine», a pesté M. Legault lors d’une mêlée de presse avec ses homologues des autres provinces.

«Il ne faut rien exclure, même pas de mettre des tarifs à l’exportation. J’ai proposé ça à mes collègues, on va regarder ça comme un scénario, une taxe à l’importation seulement aux États-Unis.

«Ça inciterait nos alumineries à exporter en Europe, en Asie, (…) pour mettre en difficulté le gouvernement américain, qui serait obligé de payer plus de frais de transport en important de l’aluminium de l’Asie ou d’ailleurs.

«C’est vraiment les États-Unis qui sont mal pris», a-t-il ajouté.

À son arrivée à Washington mardi, M. Legault avait qualifié à plusieurs reprises la stratégie de Donald Trump de «ridicule». Selon lui, les États-Unis sont dépendants de l’aluminium du Québec.

Près de 75 % de tout l’aluminium primaire produit en Amérique du Nord provient du Québec, selon le ministère québécois de l’Économie.

Renégocier le libre-échange avec Trudeau?

François Legault le répète: le climat est propice à une réouverture de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, une idée qui ne fait pas consensus au sein du Conseil de la fédération.

La renégociation de l’entente de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique est prévue en 2026.

«Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Évidemment, la question qui se pose, c’est: Est-ce qu’on peut négocier avec un premier ministre au Canada qui est là de façon temporaire?» a soulevé M. Legault.

«Ce que je me dis, et je parle en mon nom, c’est le plus vite qu’on commence, le plus vite qu’on va conclure, parce que ça va prendre plusieurs mois pour renégocier l’ensemble de l’entente.

«Pour moi, on est mieux de commencer le plus rapidement possible, parce que l’élection fédérale pourrait avoir lieu dans plusieurs mois, donc on retarderait et on continuerait de créer de l’incertitude», a-t-il ajouté.

Pas question cependant de toucher à la gestion de l’offre ni à la culture, deux éléments «non négociables», a indiqué le premier ministre Legault.

Lors d’une mêlée de presse distincte, à Washington, le ministre des Finances du Canada, Dominic LeBlanc, a déclaré qu’il ne serait pas «réaliste» de rouvrir l’entente avec les États-Unis avant le 1er avril.

C’est à ce moment que la revue des échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis, commandée par le président Trump, sera complétée.

«Dans les prochaines semaines, la priorité, c’est d’éviter les tarifs douaniers», a-t-il déclaré. M. LeBlanc rencontrera d’ailleurs le secrétaire au Commerce des États-Unis, Howard Lutnik, mercredi.

Le Conseil de la fédération fait pression

Les premiers ministres provinciaux et territoriaux rencontreront mercredi une poignée d’élus américains, dont le républicain Adrian Smith, qui préside un sous-comité sur le commerce.

Ils ont aussi été conviés à un dîner organisé par le Conseil canadien des affaires américano-canadiennes.

M. Legault a également prévu une rencontre bilatérale avec la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, ainsi qu’une entrevue avec le magazine «Politico».