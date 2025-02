L’Aventure Lövgren : une tradition qui perdure

Le Club de ski Norfond organise, pour la 46e année consécutive, L’Aventure Lövgren, un événement phare de la saison hivernale. Le rendez-vous est donné aux amateurs de ski de fond le 16 février, pour une journée de sport et de convivialité.

Raymond Gagné, impliqué de longue date dans l’organisation, décrit cet événement annuel comme un rendez-vous sportif et communautaire qui permet de se souvenir des origines du club.

Le nom Lövgren rend hommage à un homme clé de l’histoire du Club de ski Norfond. « Le Club de Ski Norfond, ils l’ont débuté en 1972, mais il a été incorporé en 1973 par ce monsieur Lövgren. C’était un ingénieur qui travaillait à ce moment-là à la papetière. C’était un Suédois », raconte Raymond Gagné.

À l’époque, le ski de patin n’existait pas encore, et le club était principalement axé sur le style classique.

Une compétition et une randonnée pour tous

Bien que L’Aventure Lövgren comporte une compétition, il ne s’agit pas uniquement d’une course chronométrée. « Il y a un volet compétitif, mais aussi une partie non chronométrée où les participants peuvent simplement profiter du plein air et du plaisir du ski de fond », précise M. Gagné.

La journée se conclura dans une ambiance chaleureuse à l’accueil du club, un moment propice aux échanges entre skieurs.

Depuis plus de quatre décennies, L’Aventure Lövgren repose sur l’engagement indéfectible d’un noyau de bénévoles. « On peut dire que c’est un petit noyau de bénévoles qui fait que ça dure depuis si longtemps. On sait que ces temps-ci, les bénévoles sont un peu plus durs à trouver », souligne l’homme impliqué.

Chaque édition, l’équipe d’entretien travaille à préparer un parcours adapté, qui varie selon les années, ajoutant ainsi une touche de nouveauté à l’événement.

Une tradition gravée dans l’histoire

En tant que championnat du club, L’Aventure Lövgren permet de décerner chaque année un trophée sur lequel le nom du vainqueur est inscrit.

« Même pendant la COVID, nous avons tenu un événement, bien que non compétitif, en plein air avec un bouillon de poulet servi aux participants. Deux plaques sur le trophée rappellent ces années particulières », raconte Raymond Gagné.

Le Club de ski Norfond a déjà fait partie du circuit régional avec des clubs de Forestville et Sept-Îles, mais, avec le temps et la diminution du nombre de bénévoles, cette structure a disparu. Pourtant, il demeure un centre incontournable du ski de fond compétitif et récréatif sur la Côte-Nord.