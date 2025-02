Un an d’interventions contre le crime organisé sur la Côte-Nord

Après un an d’existence, l’escouade mixte formée par la Sûreté du Québec (SQ) et la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM) dresse un bilan de ses interventions.

En pleine guerre de groupes criminalisés sur le territoire de la Côte-Nord, les autorités créaient l’esoucade mixte, il y a un an.

La hausse de la violence par arme à feu semait l’inquiétude au sein de la population. Plutôt que de faire affaire avec des équipes de l’extérieur venant ponctuellement prêter main forte dans la région, cette équipe a été mise sur pied pour lutter à temps plein contre le crime organisé.

Depuis sa mise en place, l’escouade a pris en charge 51 dossiers opérationnels. Parmi les interventions réalisées, on compte : 32 perquisitions effectuées dans des milieux criminels ; 63 arrestations de suspects liés à des activités illicites ; 49 armes à feu saisies.

Des saisies notables figurent au bilan, incluant plus de 4,5 kg de cocaïne, plus de 3 500 comprimés de méthamphétamine et plus de 230 000 $ en argent et biens saisis.

L’escouade mixte souligne l’importance de la collaboration entre les deux corps policiers dans la lutte contre le crime organisé sur la Côte-Nord.

Les autorités rappellent que toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée de manière confidentielle aux services policiers.