Fan-As à l’échelle internationale 

L’équipe Rock Star du club Fan-As Cheerleading de Baie-Comeau a représenté la région lors d’un événement international à Montréal.

Les Nord-Côtières ont pris part au Cheerfest Championship, une compétition intercontinentale qui rassemble des équipes de partout au Canada, ainsi que du Mexique et du Costa Rica.

L’équipe Rock Star, composée de 15 athlètes féminines âgées de 11 à 16 ans, a concouru dans la catégorie All Star U-16 niveau 2 et a affronté cinq autres formations de haut calibre provenant de grandes villes du monde.

Sur une période de deux jours, les athlètes ont réalisé deux performances, faisant preuve d’un bel esprit d’adaptation, selon les dires de leurs entraîneuses.

C’est à la deuxième journée qu’elles ont su ajuster leur routine, ce qui leur a permis d’améliorer leur performance et d’accumuler plus de points. Elles rentrent à la maison avec une quatrième place et une mention Hit Zéro, signifiant qu’elles ont complété une prestation sans déduction.

La fierté des entraîneuses

Marilou Fillion et Noémie Ross, entraîneuses de l’équipe, ont souligné que cette compétition a renforcé la confiance des athlètes tout en leur permettant de prendre du plaisir lors des performances.

« Revenues de cet événement avec une motivation grandissante, les jeunes sont prêtes à relever les prochains défis avec enthousiasme », ont-elles précisé.

Les événements à venir

Fan-As Cheerleading organisera une initiation au cheerleading lors de la semaine de la famille. La prochaine compétition se déroulera à Longueuil les 12 et 13 avril où les équipes baie-comoises Super Star, Rising Star et Rock Star se joindront au Kick’s Canada Cup.