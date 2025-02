« L’OBV Manicouagan n’est pas mort ! » -René Labrosse

René Labrosse, directeur général de l’OBV Manicouagan, se désole de la «campagne de dénigrement» dont son organisme semble faire l’objet. Admettant des retards dus à une importante restructuration, il insiste toutefois sur le fait que l’organisme est toujours bien vivant.

« On nous a peinturés dans le coin et on nous fait passer pour n’importe quoi. Oui, on a du retard, mais ce n’est pas dramatique. On est loin d’être mort, on est bien vivant », résume le dg.

Depuis son entrée en poste, « beaucoup d’énergie » a été consacrée à la restructuration de l’OBV, ajoute-t-il. «C’est difficile de faire des gros projets quand on est en restructuration!»

Les finances de l’organisation seraient saines, selon M. Labrosse. « Ma job à moi, c’est faire la restructuration au point de vue administratif et financier. On est passé au travers, on avait de gros déficits, mais là, c’est réglé. »

Le Plan directeur de l’eau de l’organisme de l’OBV a été déposé au ministère de l’Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

« Le plan directeur est fait, il a été livré et accepté. Il y a de petites fiches diagnostic pour lesquelles ça nous prend des expertises, mais c’est en cours de route », soutient M. Labrosse. Une rencontre est prévue le mardi 18 février avec le MELCCFP.

René Labrosse n’apprécie pas le climat actuel. Il qualifie les allégations de diffamatoires et rappelle que ce sont majoritairement des bénévoles qui s’impliquent à l’OBV.

« Je fais ça pour l’environnement parce que ça me tient à cœur et je ne vais pas lâcher. Je veux pouvoir sortir la tête haute », conclut-il.