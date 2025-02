Grand Dénombrement des oiseaux: les citoyens sont invités à sortir leurs jumelles

La population est invitée à participer au Grand Dénombrement des oiseaux, un projet scientifique planétaire qui se déroule du 14 au 17 février.

Conservation de la nature Canada (CNC) et d’autres organisations encouragent les Canadiens à être à l’affût «de tout ce qui vole, gazouille et croasse!», dans les prochains jours.

L’objectif de ce Grand Dénombrement est de recueillir de nouvelles données sur les populations d’oiseaux et leur habitat, afin d’aider les scientifiques à les protéger.

«Avoir une connaissance sur la répartition des espèces, c’est super important pour pouvoir prioriser nos actions de conservation», explique Pascal Côté, ornithologue et chargé de projets à CNC.

Les citoyens sont donc invités à télécharger l’application eBird ou Merlin ID et d’y entrer des informations concernant les espèces d’oiseaux qu’ils observent, leurs nombres et les lieux où ils font ces observations.

Les observations peuvent s’effectuer dans les cours à l’arrière des maisons, dans les parcs ou encore les réserves naturelles.

«C’est une belle occasion de sortir dehors l’hiver en famille, alors que les oiseaux sont plus facilement observables, parce qu’il n’y a pas de feuilles dans les arbres», fait valoir Pascal Côté.

Les chouettes et les hiboux

L’ornithologue note que la chouette lapone, une espèce qui, habituellement, passe l’année dans la forêt boréale, fait des incursions cet hiver dans la vallée du Saint-Laurent.

«En raison du manque de nourriture, certaines années, elles descendent vers le sud et c’est le cas cette année» et les observations des citoyens permettront aux scientifiques «de comprendre quelles nourritures elles cherchent, et à quels endroits, lorsqu’elles viennent dans le sud du Québec».

Le harfang des neiges, «dont la population a diminué de façon importante au cours des 20 dernières années en Arctique», est également une espèce intéressante à surveiller dans les prochains jours, indique Pascal Côté.

Cet oiseau, emblème aviaire du Québec, niche dans l’Arctique en été, mais il est présent dans la Vallée du Saint-Laurent en hiver.

Des populations en déclin

Depuis 1970, sur un total de 463 espèces d’oiseaux connus au pays, 168 espèces, donc 36 %, ont vu leur population diminuer, selon «Le rapport sur l’état des populations d’oiseaux du Canada 2024».

Ce document, élaboré par Environnement et Changement climatique Canada et Oiseaux Canada, fait état de plusieurs menaces qui pèsent contre les populations d’oiseaux.

Les chats sauvages et d’extérieur tueraient plus de 100 millions d’oiseaux au Canada par an et on estime que les collisions avec les fenêtres sont responsables de la mort de 25 millions d’oiseaux au pays annuellement.

Également, les changements climatiques, les contaminants jetés dans l’environnement, la destruction et la dégradation des habitats causées par les pratiques agricoles, le développement urbain, l’extraction des ressources naturelles et les infrastructures, sont parmi les principales causent du déclin des populations d’oiseaux.

Le Grand Dénombrement des oiseaux a été lancé en 1998 par le Cornell Lab of Ornithology et la National Audubon Society, deux organisations américaines.

L’activité a lieu chaque année. En 2023, près de 334 000 personnes ont dénombré 7727 espèces d’oiseaux dans 253 pays, selon le Cornell Lab of Ornithology.