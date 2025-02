Chaud Bizzz en mode nostalgie

C’est dans une ambiance de nostalgie qu’une panoplie de chanteurs de la Troupe Chaud Bizzz se sont à nouveau réunis sur scène à Baie-Comeau pour un spectacle soulignant le 20e anniversaire. Les Baie-Comois ont dansé, mais se sont aussi rappelé de beaux moments.

« Chaud Bizzz, c’est une histoire de famille », s’exclame Simon Philibert, producteur du spectacle et chanteur.

Du 12 au 15 février, à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau, des artistes, qui ont chanté à différentes époques dans les productions de la troupe Chaud Bizzz, sont montés sur scène pour ce spectacle rempli de nostalgie.

La première chanson, Fever, de Little Willie John, a permis de mettre la table pour ce qui s’en venait.

Après que ce soit enchaîné des succès comme Crazy little thing called Love de Queen et Sway de Michael Bublé, le chanteur Jordan Lévesque a offert une belle version de La Manic de Georges Dor en hommage à la région.

Au travers des chansons interprétées en intégralité, il fallait évidemment glisser quelques medleys.

La danse était donc de mise avec un mélange de succès country, un bloc qui remontait en 1970, un dans les années 1980 et le populaire medley disco.

Il y a aussi eu des moments plus touchants, comme les prestations des chansons Entre l’ombre et la lumière, L’essentiel et Je ne suis qu’une chanson.

« Un des moments les plus touchants, une chanson marquante de l’histoire de Chaud Bizz, voici Tu es mon autre », a annoncé Simon Philibert. Le titre de Lara Fabian et Maurane a été interprété par deux duos plutôt qu’un, ce qui a donné lieu à un moment vibrant.

Le spectacle s’est terminé avec un mélange de grands succès rock, juste avant un rappel de one-hit-wonders qui a conclu la soirée.

Trouver les chansons

« On avait un grand catalogue de chansons. Ça a été difficile et même crève-cœur de faire des choix, car chaque bloc et chaque chanson a son histoire. Mais, au final, ça va donner un bon show et je suis certain que les gens auront du plaisir », raconte Simon Philibert, durant la répétition.

Pour certains d’entre eux, qui n’ont pas poursuivi une carrière artistique, c’est un bijou de revivre cette expérience sur scène avec d’anciens confrères. « En répétition, j’en avais des frissons », confie Krystel Gagné de Baie-Comeau.

« En plus, je viens de réaliser un rêve et c’est chanter avec un band. Ça fait longtemps que je voulais faire un spectacle de Chaud Bizzz avec un band, parce qu’avant, on avait les trames sonores. C’est aussi le fait de se retrouver tout le monde ensemble. On a eu la chance, à différentes époques, de chanter ensemble, mais de se retrouver, c’est magique », lance-t-elle.

« Ce spectacle-là fait du bien au public, mais on se gâte aussi », ajoute la Baie-Comoise Laurie-Kate Bernatchez.