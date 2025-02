Frontière: un rapport mettait déjà Ottawa en garde contre la rhétorique américaine

Les discours de plus en plus négatifs au sujet de la sécurité à la frontière peuvent avoir des répercussions tout aussi négatives sur le commerce et le tourisme, met en garde un rapport interne du gouvernement.

Ce rapport, écrit en février 2024 par un diplomate de l’ambassade canadienne à Washington, prévient que tout échec à réfuter les prétentions américaines décrivant l’existence d’une crise sur le 49e parallèle éroderait l’image de voisin fiable du Canada.

Sa publication par l’entremise de la Loi d’accès à l’information coïncide avec les menaces de la nouvelle Maison-Blanche d’imposer des tarifs douaniers au Canada, prétendument à cause de l’entrée massive d’immigrants et de drogues, comme le fentanyl, aux États-Unis.

Ces menaces ont convaincu le gouvernement fédéral d’annoncer en décembre un plan de 1,3 milliard $ visant à améliorer la sécurité à la frontière, notamment par le déploiement de drones et d’hélicoptères. Ottawa a même injecté 200 millions $ supplémentaires pour cibler le crime organisé.

Le rapport mettait déjà en garde contre les mensonges de la future administration Trump sur l’immigration illégale et la contrebande de fentanyl. Il concluait que les faits étaient fortement déformés.

L’auteur mentionnait que l’an dernier seulement, des membres du Congrès, surtout des républicains, avaient parlé négativement de la frontière canado-américaine environ 1000 fois.

Le rapport a été envoyé à plusieurs fonctionnaires fédéraux, notamment Kirsten Hillman, l’ambassadrice canadienne aux États-Unis.

Certaines parties du document ont été caviardées en vertu de certaines clauses de la Loi d’accès à l’information liées aux relations internationales, les conseils de fonctionnaire et les délibérations du conseil des ministres.