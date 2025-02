Une journée pour découvrir les métiers de la forêt

La Journée découverte de la foresterie revient le 21 février et les citoyens sont invités à découvrir les métiers liés de près ou de loin à la forêt.

Cette activité est organisée par le Cégep de Baie-Comeau et son Département de Technologie forestière, dans un contexte où le milieu forestier a un important besoin de main-d’œuvre.

Cette journée s’adresse particulièrement aux étudiants de ce programme, les membres du personnel et autres membres de la population étudiante ayant un intérêt envers la forêt.

Avec une dizaine d’organisations sur place, il sera possible de rencontrer les différents acteurs du milieu et en connaitre davantage sur les possibilités de carrière et la diversité du domaine.

L’activité se tiendra au stade Médard-Soucy, de 9 h à 15 h.