Les ateliers Classe grandeur nature reviennent

Les élèves du primaire et du secondaire du Centre de services scolaire de l’Estuaire renouent avec une expérience d’apprentissage en pleine nature grâce au projet Classe grandeur nature.

Mis en place par le programme Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH) du Cégep de Baie-Comeau, ce programme éducatif permet aux jeunes de découvrir divers aspects du monde naturel et de développer des compétences pratiques dans un cadre immersif.

À travers une série d’ateliers, les élèves explorent des thématiques aussi variées que la pêche, la chasse, l’ornithologie, les premiers soins en milieu naturel, de même que l’environnement dans lequel ils vivent. Ces activités, développées par des enseignants, du personnel technique et des étudiants de plusieurs disciplines du Cégep de Baie-Comeau, offrent une méthode d’apprentissage dynamique et motivante, favorisant ainsi la persévérance scolaire.

En mettant l’accent sur une approche différente, Classe grandeur nature vise à stimuler la persévérance scolaire et de la réussite éducative, soit l’estime de soi, le rendement scolaire en lecture, en écriture et en mathématique, la motivation et l’engagement des élèves.

La majorité des ateliers se déroulent au Pavillon Maison de la Faune, mais selon les activités choisies, certaines classes pourront être amenées à se déplacer vers d’autres sites.