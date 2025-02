L’Hivernal Eau Grand Air présente sa première édition

Du 14 au 16 mars, les Manicois sont invités à sortir leur habit de neige pour la première édition de l’Hivernal Eau Grand Air. Chaque jour, l’événement changera de lieu pour proposer différentes ambiances et thématiques au public.

Le coup d’envoi du festival hivernal se tiendra au Centre sportif Alcoa en collaboration avec le Tournoi Molson Jules Guy. Les Chicken Wings, un quatuor baie-comois, offrira une performance musicale dans le cadre de la soirée festive du tournoi.

Celle-ci sera accessible aux équipes participantes, mais également au public d’Eau Grand Air. Des billets seront disponibles via la billetterie du tournoi au coût de 5 $ payable en argent comptant. Aucune prévente n’est offerte pour cette soirée.

La deuxième soirée est prévue du côté de la Place Hauterive. Elle sera lancée avec le Baie-Comois DJ Boubou pour réchauffer les gens présents. LBA Band, un groupe chouchou des festivaliers de l’édition estivale, et la Grand-Messe, un groupe hommage aux Cowboys Fringants, poursuivront les festivités extérieures. La soirée sera clôturée par le DJ québécois Domeno.

Le groupe hommage aux Cowboys fringants fera plaisir aux festivaliers. Photo Embargo

L’équipe NordX, présentatrice de l’Hivernal, se chargera d’animer la foule. « L’hiver sur la Côte-Nord, c’est sacré et c’est dans notre ADN ! C’était naturel pour nous de poursuivre notre implication avec l’équipe du festival, mais de plus grande envergure pour ce nouvel événement. On est vraiment heureux de présenter l’Hivernal et d’y participer », commente David Bacon, copropriétaire et directeur général de Nord X-Sports & Aventures.

Des billets sont en vente dès maintenant pour cette journée au coût de 35 $ sur le site Internet d’Eau Grand Air. Ce tarif est valide pour les 6 ans et plus. L’accès à l’événement est gratuit pour les 5 ans et moins. L’accès au site se fera du côté de la rue Bossé. Une portion du stationnement 24 h de la Place Hauterive sera fermée pour l’occasion.

« Cela fait un moment que notre corporation désire faire une activité dans Mingan et nous avons saisi l’opportunité avec l’Hivernal. Nous souhaitons par le fait même dynamiser cette nouvelle Place Hauterive. De plus, nous souhaitons rassurer les résidents du secteur à l’effet que le site sera installé de sorte à ne bloquer aucune rue », affirme Joëlle Bernier, présidente de la Corporation Eau Grand Air.

Enfin, la dernière journée de l’événement aura lieu sur la galerie extérieure du Mont Ti-Basse. Une ambiance après-ski avec DJ sera proposée au public. L’accès à cette activité sera gratuit.