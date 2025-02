Un cours sur l’histoire de la Manicouagan ouvert aux adultes

Des membres du personnel du Centre d’éducation des adultes (CEA) de l’Estuaire ont élaboré un cours sur l’histoire de la Manicouagan dont la prochaine cohorte débutera en avril.

Ce projet de cours sur l’histoire de la région trottait dans la tête de l’enseignant Tommy D’Aigle depuis plusieurs années. Ce n’est toutefois que l’an dernier, en compagnie de sa collègue Marie-Julie Tremblay et de la conseillère pédagogique Jenny Larouche, qu’il a décidé de plonger pleinement dans l’aventure et d’élaborer de A à Z le contenu de cette formation interactive à saveur régionale.

« Notre souhait, c’était vraiment de mettre en valeur les richesses de la Manicouagan », explique celui qui avait remarqué que plusieurs régions de la province avaient un fort sentiment de fierté et d’appartenance pour leur territoire que l’on sentait moins sur la Côte-Nord, mais qui tend à se développer depuis quelques années.

Un important travail de recherche

Pour élaborer cette nouvelle formation, les instigateurs du projet ont effectué un important travail de recherche, entre autres à la Société historique de la Côte-Nord ainsi que dans la littérature du regretté Pierre Frenette.

« Nous nous intéressions notamment aux événements historiques modernes comme la fusion de Baie-Comeau et Hauterive, les feux de forêt de 1991 ou la fondation du Drakkar, par exemple », souligne Tommy D’Aigle.

La formation aborde aussi la colonisation des villages et des deux villes de la Manicouagan ainsi que les Premières Nations et d’autres volets axés sur la présentation du territoire.

D’une durée de 50 heures, la formation sur l’histoire de la Manicouagan alterne entre la théorie et les sorties sur le terrain afin de visiter des lieux, des entreprises et des organismes qui font partie de l’ADN de la région.

Parmi les sites visités lors des deux premières cohortes, Tommy D’Aigle cite notamment la vieille centrale de Chute-aux-Outardes, la Distillerie Québec North Shore, qui accorde elle-même une place importante à l’histoire régionale dans l’élaboration de son image de marque, le site du Vieux poste de Baie-Comeau, le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, la Microbrasserie St-Pancrace, l’église Ste-Amélie et le Centre des arts de Baie-Comeau.

Des endroits comme Manic-2 et Godbout devraient aussi être intégrés lors de la cohorte du printemps 2025.

Pour le volet des sorties sur le terrain, le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire peut compter sur un partenariat avec la Ville de Baie-Comeau dans le cadre de l’Entente de développement culturel en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications.

Ouvert à tous

En plus d’offrir aux élèves du CEA de l’Estuaire une offre bonifiée de cours complémentaires, la formation sur l’histoire de la Manicouagan est ouverte à tous les adultes (16 ans et plus) de la région intéressés à se familiariser avec l’histoire du territoire.

Lors de la première cohorte, au printemps 2024, Tommy D’Aigle souligne que la mixité de la clientèle apportait un fantastique dynamisme aux échanges. « C’était vraiment une clientèle intergénérationnelle et même multiculturelle qui a donné lieu à de beaux échanges, des témoignages intéressants et un partage de connaissances très enrichissant », fait-il savoir.

La prochaine cohorte débutera le 10 avril et les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant en contactant le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire. Les cours se dérouleront tous les jeudis à compter de 13 h. Un maximum de 24 personnes est souhaité.