Un nouvel évêque nommé sur la Côte-Nord

C’est le franciscain Pierre Charland, âgé de 62 ans et actuellement ministre provincial de la province franciscaine du Saint-Esprit au Canada, qui succède à Mgr Jean-Pierre Blais comme évêque du Diocèse de Baie-Comeau.

Mgr Blais avait remis sa démission au pape François au printemps 2024 avant de célébrer ses 75 ans, âge à laquelle les évêques sont obligés de prendre leur retraite, selon le droit canonique.

Le pape a donc accepté la renonciation de l’évêque du Diocèse de Baie-Comeau puisqu’un successeur a été trouvé. La nouvelle a été annoncée le 18 février, alors que le pape est toujours hospitalisé.

Le nouveau venu à la tête du Diocèse de Baie-Comeau est né le 20 décembre 1962 à North Bay, en Ontario. Mgr Charland a fait sa première profession de vœux au sein de l’Ordre des frères mineurs (Franciscains) en 1991, à Lachute, au Québec, et sa profession perpétuelle le 12 mai 1996. Il a été ordonné diacre le 7 octobre 2011 à la paroisse Saint-François-d’Assise, à Montréal.

Le 22 juin 2012, il a été ordonné prêtre à la chapelle franciscaine de Montréal par Mgr Christian Lépine.

En tant que frère franciscain, Mgr Charland a occupé divers postes de leadership et de service au sein de l’Église. De 2012 à 2017, il a été curé de la paroisse Saint-François-d’Assise à Montréal. En 2017, il a été élu ministre provincial de la province franciscaine Saint-Joseph (Est du Canada). En 2018, il a été nommé premier ministre provincial de la nouvelle province du Saint-Esprit au Canada, et a été reconduit dans cette fonction en 2022.

Aujourd’hui, il devient le 8e évêque de la Côte-Nord.

Une fin de carrière mouvementée

Mgr Jean-Pierre Blais a été nommé évêque du Diocèse de Baie-Comeau en 2008. Sa fin de carrière s’est avérée plutôt abrupte puisque son nom est apparu dans un tableau des victimes en provenance de l’action collective menée contre l’archidiocèse de Québec. Depuis le 1er décembre 2022, après le dévoilement des accusations, l’évêque n’a plus fait d’apparition publique.

Même s’il a nié formellement les faits qui lui sont reprochés, Mgr Blais a dû se mettre à l’écart jusqu’à sa démission.

La Conférence des évêques catholiques du Canada rappelle tout de même que « tout au long de son ministère épiscopal, il a grandement contribué à l’éducation, à la pastorale et à l’œcuménisme aux niveaux provincial et national ».

Le diocèse de Baie-Comeau compte 22 prêtres diocésains, 8 prêtres membres d’instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique, 5 religieuses appartenant à des instituts de vie consacrée, 6 diacres permanents et 4 agents pastoraux laïcs, au service d’une population catholique de 85 189 fidèles répartis dans 55 paroisses et missions.

À lire aussi :