Un Forestvillois fait un don de 20 000 $ pour les soins de santé

Atteint d’un cancer du poumon stade 4, Pierre Bouchard de Forestville en passe des heures dans les hôpitaux de la région. Reconnaissant des bons soins qu’il reçoit, il redonne 20 000 $ à la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan.

Le Forestvillois souligne le « travail exceptionnel » de ceux et celles qu’il surnomme ses « petites abeilles », soit les infirmières et les médecins.

« Il manque beaucoup d’équipements. Il y a beaucoup de réparations à faire. Si on ne met pas d’argent, est-ce que l’hôpital va fermer ? », observe le patient qui effectue ses traitements de chimiothérapie à Baie-Comeau depuis 13 mois.

« Celles qui s’occupent de la chimio à Baie-Comeau, ce sont des perles. On est frileux, elles nous mettent des couvertes chaudes. Elles sont douces avec tous les patients », divulgue Pierre Bouchard, qui aime même la nourriture qui est servie contrairement à la pensée populaire.

Le donateur veut démontrer qu’il n’y a pas que du négatif qui se passe à l’hôpital, mais qu’il y a bel et bien de belles histoires comme la sienne.

Pour faire son don, M. Bouchard a contacté la directrice générale de la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan, qui améliore les soins de santé offerts de Sacré-Cœur à Baie-Trinité. Elle couvre donc la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan.

Pour Chantal Asselin, il s’agit d’un deuxième don d’envergure en moins d’un mois. Elle était émue de voir l’élan de générosité de Pierre Bouchard. « Au nom de notre équipe et des personnes qui en bénéficieront, je tiens à exprimer notre sincère gratitude envers M. Bouchard pour son don généreux. Ce geste témoigne de l’engagement envers notre communauté, merci. »

Le Forestvillois a pu décider à quelles fins sera utilisé son argent. Il servira entre autres à l’achat de plusieurs équipements, dont un doppler artériel pour le bloc opératoire, un argon pour endoscopie, une caméra endoscopique. De plus, un équipement sera spécialement acheté pour le CLSC de Forestville.

Un diagnostic tardif

M. Bouchard a été diagnostiqué il y a 13 mois, mais il se doute depuis un an et demi qu’il est atteint du cancer. « Je le savais, mais je n’ai pas été consulté. Au mois de juin, j’étais au camping, je manquais de souffle et je crachais », se remémore-t-il.

C’est au mois janvier 2024 qu’il consulte et qu’il apprend qu’il souffre du cancer du poumon. « Ne pas avoir demandé le traitement, trois mois après, j’étais mort. Au moins, ça rallonge un peu ma vie. Tu ne veux pas mourir, mais j’ai trop attendu », lance-t-il.

À partir de ce moment s’enchaînent les traitements de radiologie à Chicoutimi et de chimiothérapie à Baie-Comeau. L’homme se souvient encore du moment où un médecin de Québec lui a appris la nouvelle. « Il m’a dit, juste comme ça : M. Bouchard, cancer du poumon, il n’y a rien à faire », témoigne celui qui n’a pas apprécié d’être vu comme un numéro.

Il ne s’est jamais senti comme tel dans les hôpitaux de la Côte-Nord et de Chicoutimi. « À Baie-Comeau, la Dr Stumph a trouvé mes métastases dans mes jambes. J’ai passé 10 examens. Elle n’a jamais lâché », se rappelle-t-il encore reconnaissant de sa détermination.

Le retraité de 68 ans n’avait jamais été malade de sa vie. « C’est lorsqu’on est malade qu’on s’aperçoit de l’importance d’être soigné ici », laisse-t-il savoir.

Il tient à remercier tous les membres du personnel qui l’aident à passer à travers cette épreuve sans nommer de nom de peur d’en oublier.

M. Bouchard n’a pas demandé l’anonymat, car il veut inciter ses amis, connaissances ou tout autre citoyen qui en sera inspiré à faire la même chose.

D’ailleurs, pour faire un don, il est possible de joindre la Fondation au 418-589-3701, poste 302292 ou de se rendre directement sur le site web fondationsssmanicouagan.com.

Pierre Bouchard a dû mettre ses passions sur pause depuis qu’il combat son cancer, mais prochainement, il planifie un voyage de pêche au flétan, pour se faire plaisir.

D’autres belles histoires

Pierre Bouchard a aussi voulu raconter d’autres belles histoires qui se sont produites dans les hôpitaux de la région. Son ami Marc Girard a dû passer deux jours à l’hôpital de Baie-Comeau dernièrement avec sa conjointe qui s’est fait opérer pour la vésicule biliaire. “ On a eu de très bons soins, le personnel était super attentif aux besoins de ma conjointe. On a trouvé qu’on a été très bien servi ”, se réjouit encore aujourd’hui M. Girard.

Quant à Richard Foster, un autre ami du donateur, il a fait son entrée dans le système de santé depuis belle lurette, notamment pour soigner son problème de dos. Il a dû patienter 17 ans avant d’être opéré puisqu’il n’y avait que 50 % de réussite au départ.

“ On a décidé d’attendre que la médecine progresse. Entretemps, j’ai dû me faire opérer les genoux, dont cinq fois dans le genou droit en raison d’une bactérie. Je ne peux pas critiquer le système de santé, partout où je suis allé dans les hôpitaux, j’ai toujours été bien soigné ”, commente-t-il. M. Foster doit retourner se faire opérer aux genoux bientôt à Baie-Comeau et il n’y retourne pas craintif. “ J’ai confiance, je suis certain que ça va bien aller ”, conclut-il.