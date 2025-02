Un sondage régional sur les travailleurs temporaires est lancé

Face aux nouvelles mesures limitant à 10 % la proportion de travailleurs temporaires, les chambres de commerce et les MRC de la Côte-Nord ont uni leurs forces et lancent un sondage « pour défendre les intérêts de la région », disent-elles.

Ce sondage, déjà disponible en ligne, vise « à recueillir des données cruciales sur les travailleurs temporaires et les permis de travail fermés », dévoile Benjamin Ducornait, nouveau coordonnateur de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord.

Toutes les entreprises de la région, quelle que soit leur taille, sont invitées à participer à cette consultation numérique qui permettra aux élus locaux de mieux défendre ce dossier auprès des institutions concernées, selon les parties prenantes.

« Depuis l’annonce de cette mesure limitant à 10 % le nombre de travailleurs étrangers, nous ressentons de vives inquiétudes un peu partout sur la Côte-Nord. Ce sondage va nous permettre de mieux cerner les impacts de cette nouvelle réglementation pour défendre l’intérêt de tous les Nord-Côtiers et pour appuyer le dossier que nous remettrons aux institutions concernées », déclare le président de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Marcel Furlong.

De son côté, l’Alliance des chambres de commerce de la Côte-Nord affirme que la collaboration des entreprises est essentielle « pour brosser un portrait précis de la situation dans notre région et défendre nos intérêts collectifs ».

Pour les intéressés, le sondage est disponible à l’adresse : https://fr.surveymonkey.com/r/RV6QZQF. Notons que toutes les réponses demeureront strictement confidentielles et seront utilisées uniquement à des fins statistiques dans le cadre de cette démarche.

En plus de recueillir des données sur les entreprises qui font appel à des travailleurs étrangers temporaires, le sondage interroge les participants sur les impacts des nouvelles mesures, leur intention d’embaucher ce genre de travailleurs dans l’avenir ainsi que les défis qu’ils rencontrent lorsqu’ils se tournent vers l’immigration pour trouver du personnel.

L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord regroupe les six municipalités régionales de comté (MRC) de la région. Quant à l’Alliance des chambres de commerce, elle représente les six Chambres de commerce nord-côtières (Fermont, Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Havre-St-Pierre, Port-Cartier et Sept-Îles–Uashat mak-Mani-utenam).