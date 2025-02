Une relève prometteuse chez les Rapidos

Le patinage de vitesse sur la Côte-Nord connaît un essor et le club Les Rapidos de Baie-Comeau en est la preuve.

Seul à offrir cette discipline, le club regroupe de plus en plus d’adeptes, suivant ainsi la tendance provinciale qui voit le patinage de vitesse gagner en popularité.

Faisant partie de l’Association du Saguenay-Lac-Saint-Jean aux côtés de plusieurs autres clubs réputés, Les Rapidos de Baie-Comeau affichent une belle vitalité avec plus de 100 inscriptions pour la saison 2024-2025.

Le club offre une gamme variée d’activités, accueillant les patineurs dès l’âge de 3 ans dans un programme parent-enfant et allant jusqu’aux compétitions provinciales, collégiales et même aux Jeux des maîtres pour les adultes souhaitant se mesurer aux meilleurs.

Des performances remarquées sur la scène régionale

Sous la direction de l’entraîneur-chef, Serge Morin, la relève nord-côtière s’illustre sur les circuits régionaux.

Lors de la compétition tenue à Jonquière les 8 et 9 février, le club a envoyé pas moins de 15 jeunes patineurs, qui ont brillé par leurs performances.

Le bilan de l’événement s’est conclu par deux médailles d’or, quatre médailles d’argent, des records personnels améliorés et même quelques rencontres avec la championne olympique Marianne St-Gelais.

Parmi les performances notables, Margaux Bernier, 8 ans, s’est distinguée en décrochant la première place de la catégorie 8-9 ans et en signant un chronomètre sous les 48 secondes pour quatre tours de glace.

Du côté des plus jeunes, le club a dominé la catégorie 6-7 ans avec un podium entièrement nord-côtier. Livia Lefrançois (7 ans) a pris la tête du classement, suivie de Jade Brien et de sa sœur jumelle Mégane Brien, toutes deux âgées de 6 ans et originaires de Pointe-Lebel.

Un avenir prometteur pour le patinage nord-côtier

Alors que plusieurs patineurs en sont à leurs débuts avec les longues lames, les progrès observés cette saison laissent entrevoir un bel avenir pour le club.

Le développement du patinage de vitesse sur la Côte-Nord est bien lancé, et ce, depuis quelques années. Rappelons que le club est né dans les années 1970.

Quelques événements sont à l’horaire des patineurs et le club de Baie-Comeau pourra accueillir des athlètes de la région afin de compléter le mois de février.