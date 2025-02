Le Drakkar résiste à l’Océanic

Malgré qu’il ait été largement devancé au chapitre des tirs au but et que ses adversaires soient revenus de l’arrière en troisième période, le Drakkar est parvenu à défaire ses vieux rivaux bas-laurentiens au Colisée Financière SunLife.

Les nord-côtiers se forgent une avance de 2-0 dès la première période, se donnant une coussin fort important dans un match sur la route face à une très bonne formation. Louis-Charles Plourde atteint d’abord le plateau des 30 buts cette saison; un but marqué en avantage numérique, puis Alexis Michaud double l’avance de son équipe quelques minutes plus tard. Matyas Melovsky est doublement complice.



La réplique rimouskoise survient en début de deuxième, Maël St-Denis profitant d’une rare erreur du gardien Lucas Beckman lors d’une sortie de son filet. Outre cette bévue, le cerbère du Drakkar a été presque impeccable, nommé première étoile du match.

Après avoir concédé onze tirs à ses adversaires sans avoir pu en cadrer un seul, Baie-Comeau fait preuve d’opportunisme en marquant sur son tout premier tir de la deuxième période. Samuel Boisvert est le marqueur.

Rimouski presse toutefois le pas en troisième. Alors que trois joueurs du Drakkar sont attirés par la rondelle en zone défensive, celle-ci est remise dans le haut de l’enclave à Maxime Coursol, qui la loge entre la jambière et le gant de Beckman, resserrant du coup l’écart à un seul but. Le meilleur pointeur du circuit, le vétéran Jonathan Fauchon, se charge de créer l’égalité en marquant son 41e but de la saison.

Avec beaucoup de temps au tableau, l’Océanic ne peut cependant compléter la remontée en temps régulier. En prolongation, une remise ratée à la ligne bleue permet une attaque en surnombre au Drakkar, qui scelle l’issue du match. Après avoir reçu la passe de Raoul Boilard, Alexis Bernier a tout le temps du monde pour loger le disque dans la lucarne. Ce dernier devient ainsi le premier défenseur du Drakkar à marquer 10 buts en une saison depuis Bradley Lalonde, en 2017-18.

Baie-Comeau remporte ainsi ce premier de quatre duels consécutifs contre l’Océanic. Les hostilités reprendront demain au même endroit, alors que les deux suivants se tiendront sur la Côte-Nord la semaine prochaine.