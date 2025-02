À l’écoute des jeunes de la Manicouagan 

La Ville de Baie-Comeau, tout comme des organismes jeunesse, veut aller à la rencontre des jeunes afin d’entendre leurs préoccupations et leurs idées.

« On veut faire un portrait des besoins et des trous de services actuels pour nos jeunes dans la Manicouagan », fait savoir Emmy Foster, agente de développement au service de la culture et des loisirs.

Cette volonté part du fait que le Plan d’action famille jeunesse se termine à la fin 2025 et devra être renouvelé.

« On est donc déjà dans nos démarches pour le plan 2026-2028 et le Carrefour jeunesse Manicouagan doit aussi faire un plan d’action. Donc, quand on a vu qu’on avait tous les deux des consultations à faire, on s’est dit qu’on pourrait jumeler le tout », ajoute Mme Foster.

La forme que prendront les consultations n’est pas encore déterminée, mais l’agente de développement mentionne qu’elles se tiendront au courant de l’année. D’autres organisations pourraient se greffer au processus.

Après cette étape, lorsqu’un portrait sera complété, le but est de permettre aux partenaires de mettre en place les actions qu’ils veulent pour améliorer les services aux adolescents et aux jeunes adultes.

« On doit écouter nos jeunes, ils ont plein d’idées et on veut savoir ce qu’ils pensent », déclare Mme Foster.

Aide financière

Ce projet a été choisi par le gouvernement du Québec pour du financement, dans le cadre du Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal.

La Ville de Baie-Comeau reçoit un montant de 41 000 $. Le gouvernement a accordé des aides financières à 20 projets dans la province, pour un total de 831 600 $.