L’Océanic prend sa revanche

Après avoir vu le Drakkar lui soutirer la victoire en prolongation la veille, Rimouski s’est imposé au compte de 5-1 dimanche après-midi, en plus de dominer les nord-côtiers 44-24 au chapitre des tirs cadrés.

À l’image de la rencontre précédente, la troupe de Jean-François Grégoire avait cependant été la première à lancer les hostilités. Matyas Melovsky inscrit son 23e de la saison. Ce fait n’est cependant pas le seule à être à l’image du scénario de la veille. Les locaux contrôlent l’engagement d’un bout à l’autre, forçant Lucas Beckman a réaliser pas moins de vingt arrêts en autant de minutes de jeu. Baie-Comeau s’accroche ainsi à cette mince avance après une période.

Cette marque demeure jusqu’à la mi-match, lorsque l’Océanic profite doublement d’une occasion en or de revenir dans le match. Successivement, Melovsky et Justin Poirier écopent de punitions qui offrent un long avantage numérique de deux hommes à leurs adversaires. Jacob Mathieu et Dominic Pilotte font payer les nord-côtiers et donnent les devants aux rimouskois. Alexandre Blais porte un dur coup au Drakkar en fin de deuxième période, portant l’avance de son équipe à 3-1 après quarante minutes de jeu.

Bien que le Drakkar amasse la moitié de ses tirs cadrés du match seulement en troisième période, les espoirs sont vain. Le reste du match ne sera qu’une formalité pour la troupe de Joël Perrault, qui marque deux autres buts, ceux de l’ancien Drakkar Maël Lavigne, puis le vingtième de la saison de Maxime Coursol.

Si le Drakkar avait pu être opportuniste et se forger rapidement une avance de deux buts la veille, il n’a pas été en mesure de répéter l’exploit aujourd’hui. Bien qu’il ait pu se maintenir à 1-0 jusqu’à la moitié du match, le but qui aurait donné un coussin important n’est jamais venu.

Après deux rencontres, cette série de quatre consécutives est maintenant égale à une victoire de chaque côté. La semaine prochaine, les deux équipes retrouveront à nouveau pour deux matchs, cette fois au Centre Sportif Alcoa de Baie-Comeau.