L’École des Grands prend forme dans la Manicouagan

Le projet École des Grands, un programme d’aide aux devoirs et d’éveil scientifique, est officiellement lancé dans la Manicouagan.

Le Cégep de Baie-Comeau, en étroite collaboration avec le Centre de services scolaire de l’Estuaire, permet ce projet soutenant la réussite éducative au primaire et au collégial.

Cette démarche de mentorat mettra en relation des étudiants du Cégep avec plus de 30 élèves d’écoles primaires locales dans une initiative qui se déploiera tout au long de la session. Le premier atelier a eu lieu le 22 février.

Le projet École des Grands offrira, au cours des prochains mois, neuf séances de soutien scolaire, qui se tiendront les samedis matins, proposant de l’aide aux devoirs en mathématiques et en français, en plus d’ateliers d’éveil scientifique et à la programmation informatique inspirés des célèbres « petits débrouillards ».

Les écoles primaires impliquées pour le démarrage sont l’école Sainte-Marie de Ragueneau et l’école Monseigneur-Bélanger de Baie-Comeau.

« Ce programme vise à contribuer à l’égalité des chances et à permettre aux populations vulnérables un accès à des outils supplémentaires pour favoriser la réussite éducative. Les écoles pouvant participer doivent satisfaire certains critères d’admissibilité », précisent les organisations par voie de communiqué.

Concrètement, pour chaque séance, le transport et un petit déjeuner seront offerts et coordonnés grâce à une aide financière de 6 000 $ de la Fondation W. Ensuite, les jeunes participeront à une période d’aide aux devoirs encadrée par une quinzaine d’étudiants du Cégep majoritairement des programmes Sciences de la nature, Sciences humaines, Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique, Techniques policières, Soins infirmiers et Techniques d’éducation spécialisée.

Les enfants auront aussi l’occasion de prendre part à des activités scientifiques ou informatiques ludiques et stimulantes, qui éveilleront leur curiosité et leur donneront un avant-goût des merveilles de la science.

« Ce projet est une belle opportunité pour nos étudiantes et étudiants de vivre une expérience de mentorat, de partager leurs connaissances tout en ayant un impact positif sur la réussite scolaire des jeunes de la région. Nous sommes fiers de contribuer à leur motivation et à leur persévérance scolaire, tout en cultivant leur curiosité scientifique », se réjouit Stéphanie Coll, directrice des études du Cégep de Baie-Comeau.

La directrice du Centre de services scolaire de l’Estuaire, Nadine Desrosiers, souligne de son côté l’importance d’une telle collaboration.

« Ce projet rejoint directement les deux premières orientations de notre Plan d’engagement vers la réussite, qui s’articulent autour du bien-être et de la réussite. Pour améliorer nos interventions auprès de l’ensemble de nos élèves, notamment ceux issus des milieux vulnérables, nous misons sur six systèmes d’influence et l’École des Grands met particulièrement à profit trois d’entre

eux, soit l’effet-adulte, l’effet-établissement et, surtout, l’effet-communauté », déclare-t-elle en remerciant les élèves de niveau collégial qui participent au projet.

À la fin de la session, une cérémonie de remise de diplômes sera organisée pour souligner l’engagement et les efforts des jeunes participants. Le Cégep en est à une session de démarrage, mais demeure confiant et enthousiaste que le projet pourra perdurer à l’intérieur de ses murs pour les prochaines années.