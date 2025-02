Un nouveau record pour le Grand bal masqué de la santé

La troisième édition du Grand bal masqué de la santé au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan (SSSM) a marqué un tournant historique en fracassant un record grâce à la récolte de 52 000 $.

Sous la présidence d’honneur du couple formé de Dominique Paquet, pharmacienne-propriétaire de Brunet Baie-Comeau, et de Patrice Côté, dentiste à la Clinique dentaire Manicouagan, l’événement caritatif a réuni plus de 210 convives à l’hôtel Le Manoir le 22 février. Il s’agit du plus grand nombre de participants dans l’histoire du Grand bal masqué.

Grâce aux fonds recueillis, la Fondation SSSM pourra bonifier les soins de santé et les services sociaux dans la région tout en développant de nouveaux projets.

Une cause qui fait l’unanimité

Les deux présidents d’honneur ont souligné l’importance de la Fondation dans l’amélioration des soins locaux.

« C’est tellement important la Fondation. Depuis 28 ans en tant que pharmacienne, je vois tellement de différence par rapport aux gens qui ne pouvaient pas avoir certains traitements, qui devaient aller à l’extérieur. On voit qu’il y a tellement d’équipements et de conforts apportés à nos clients alors pour nous, c’était vraiment très facile de dire oui », a confié Mme Paquet lors de son discours.

« Des fois on est malade, mais quand on a la santé, des fois il faut prendre le temps de donner à ceux qui ont besoin. C’est souvent le principe de départ qui nous fait dire oui, car on n’est pas à l’hôpital, on n’est pas malade, alors on va donner un petit peu », a ajouté M. Côté, en remerciant chaleureusement les participants.

Un moment d’émotion et de solidarité

La soirée a aussi été marquée par la présence d’Hugo Jobin, un jeune garçon courageux en plein combat contre la maladie et l’initiateur du futur plus grand serpent de roches du monde.

« Ça va bien. J’ai encore des traitements, mais ça finit bientôt. Plus que trois traitements et c’est fini au complet », a-t-il partagé avec espoir, sous les applaudissements des invités.

Sa petite sœur Romy et l’ensemble des convives lui ont témoigné leur soutien, tout comme Hugo Girard, l’homme fort bien connu, qui lui a réservé une belle surprise en lui signant une pierre pour son serpent de roches.

M. Girard a fait preuve d’une grande générosité en acceptant de relever un défi de bras de fer avec le petit Hugo, à condition que les spectateurs contribuent en sortant leurs dollars. En moins de 10 minutes et après un tour de la salle, un impressionnant montant de 2 270 $ a été amassé.

« C’est rare que je ne sois pas le plus fort dans une salle. Et encore plus rare que ce ne soit pas moi le Hugo le plus fort ici », a-t-il lancé avec humour après une belle défaite au bras de fer contre le jeune garçon.

Hugo Girard qui remet la plus grosse roche à Hugo Jobin avec l’inscription : « Nous choisissons d’être les champions ». Photo Geneviève Rioux Savard Photographe

De son côté, l’artiste-peintre Camille Gravel a créé une œuvre spécialement pour l’occasion et l’a peinte en direct lors de la soirée. Intitulée De tout mon cœur, elle a été mise aux enchères lors d’un encan crié et a trouvé preneur pour 3 000 $, toujours au profit de la Fondation.