Plusieurs usagers et travailleurs du CISSS Côte-Nord contaminés par des virus

Le CISSS de la Côte-Nord compose actuellement avec sept éclosions dans ses établissements de la région et constate un « taux élevé » d’usagers et de travailleurs contaminés par des virus.

Mardi, le CISSS de la Côte-Nord a émis un rappel sur l’importance de respecter les consignes de visites pour les proches aidants, qui sont les seuls autorisés à en faire en cas d’éclosion.

« Des lacunes ont été observées dans les dernières semaines en lien avec les mesures de base à respecter (port du masque, lavage des mains), mais aussi quant au nombre de visiteurs et au respect des heures de visites », explique Jean-Christophe Beaulieu, porte-parole du CISSS Côte-Nord.

Des éclosions d’Influenza — A, de VRS (virus respiratoire syncytial) et de gastro-entérite virale sont en cours. Les CHSLD de Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et de Les Bergeronnes sont touchés. Le département des hospitalisations de l’Hôpital de Sept-Îles, ceux de médecine-chirurgie et de psychiatrie interne de l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau et le Centre multiservices de Blanc-Sablon sont aussi concernés.

« Nous constatons un taux élevé d’usagers et de travailleurs contaminés, mais aussi de visiteurs qui se présentent avec des symptômes. L’influenza et la gastro-entérite circulent de façon importante depuis quelques semaines dans la communauté », note le CISSS Côte-Nord.

Aucune personne avec des signes de toux de fièvre ou de diarrhée ne devrait se présenter dans les établissements, rappelle le CISSS.

Les visiteurs proches aidants sont admis à raison d’un visiteur à la fois. Ils doivent porter un masque et se laver les mains à l’entrée et à la sortie des chambres et des installations.