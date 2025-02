Un beau geste d’empathie des jeunes Gaulois de Port-Cartier

Les Gaulois de Port-Cartier M13 A ont démontré ce qu’était l’esprit sportif, malgré la compétition qui peut régner sur la glace lors d’une partie de hockey.

Lors d’un match entre les Gaulois et les Vikings-2 de Baie-Comeau dimanche, un joueur de la formation baie-comoise s’est blessé et a dû être conduit au centre hospitalier.

Au début du deuxième affrontement de la journée entre les deux mêmes équipes, les joueurs des Gaulois ont remis une carte de prompt rétablissement, signé par chacun, pour Mathis Gagné.

Le hockeyeur des Vikings-2 est entré en collision avec un de ses coéquipiers et a perdu le souffle.

À l’intérieur de la carte, on pouvait notamment lire ceci : « Même si nous sommes des adversaires sur la glace, le hockey est avant tout un sport qui unit tous les passionnés. »

Plus loin, les joueurs des Gaulois soulignent qu’ils ont hâte de revoir Mathis en forme.

« Un immense bravo à nos jeunes hockeyeurs pour ce geste empreint de générosité et de solidarité. Ce geste démontre que l’esprit sportif va bien au-delà du jeu et que, dans le monde du sport, c’est la bienveillance et l’entraide qui l’emportent », écrit l’Association du hockey amateur de Port-Cartier, sur sa page Facebook.

La maman de Mathis Gagné a commenté sur la page de l’Association du hockey mineur de Baie-Comeau, disant avoir été touchée par le geste. « Un exemple d’empathie et de fraternité qui vaut la peine d’être souligné ! Mathis se porte bien ! Merci. »

Son fils devrait être en mesure de retourner sur la glace dès ce mercredi.