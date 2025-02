CHRONIQUE | Profitez de la relâche pour initier les enfants à la cuisine

La relâche scolaire est à nos portes ! C’est le moment idéal pour ralentir, profiter de chaque instant avec les enfants et, pourquoi pas… les initier à la cuisine ! Non seulement cuisiner ensemble est une activité amusante, mais c’est aussi une excellente façon de les sensibiliser à une alimentation équilibrée. Voici quelques idées pour transformer ta cuisine en un terrain de jeu gourmand et nourrissant !

Un défi familial pour cuisiner ensemble

Le but du jeu : créer un repas complet et équilibré en utilisant des aliments de saison. Patates douces, carottes, courges, betteraves, oignons, poireaux, choux, tomates cerises de terre, épinards, pommes de terre… la liste est longue et pleine de couleurs ! Chaque membre de la famille peut avoir une tâche : choisir les ingrédients, couper les légumes (selon son âge), préparer la présentation, faire le service… L’idée est de rendre l’expérience ludique tout en apprenant l’importance de choisir de bons aliments pour notre bedon !

Petit bonus : laisse-les nommer leurs plats ! Un “gratin magique aux super-légumes” ou une “salade arc-en-ciel surprise” donneront envie de déguster leurs créations avec fierté!

Une chasse au trésor à l’épicerie

Faire l’épicerie avec des enfants peut parfois être un parcours du combattant… mais et si tu en faisais un jeu ? Propose-leur une chasse au trésor avec une liste d’aliments à trouver : “trouve-moi un fruit mauve !”, “où se cache un ingrédient riche en fibres ?”. En plus d’éviter les crises dans les allées, cela leur permet d’apprendre à identifier des aliments nutritifs et à faire de bons choix.

Astuce supplémentaire : propose un petit quiz à la fin des courses ! Qui peut nommer le plus de légumes trouvés ?

Astuces pour rendre la cuisine facile et efficace

Le batch cooking pour maximiser le temps en famille

La relâche, c’est fait pour s’amuser, pas pour passer des heures chaque jour au fourneau ! Le batch cooking (ou préparation des repas à l’avance) peut être une solution efficace. En dédiant une partie de la journée à cuisiner plusieurs repas en même temps, tu auras plus de liberté pour d’autres activités avec ta marmaille. Par exemple, prépare un grand chaudron de soupe aux légumes, une grosse lasagne en utilisant des pâtes aux grains entiers, ou des muffins aux bananes avec farine de blé entier et purée de dattes au lieu de sucre. Tu seras en business pour le retour aux classes !

Astuce : implique les enfants en leur donnant des tâches simples et valorisantes, comme remuer la pâte à muffins ou assembler des plats à congeler.

Des plats polyvalents et adaptables

Certains plats sont de véritables caméléons : ils s’adaptent facilement selon les goûts et ce que tu as sous la main. Voici quelques idées :

Les soupes : ajoutes-y différents légumes, des légumineuses ou du poulet pour en faire un repas complet.

: ajoutes-y différents légumes, des légumineuses ou du poulet pour en faire un repas complet. Les casseroles : un mélange de riz brun, légumes et protéines dans un plat au four, et hop, le tour est joué !

: un mélange de riz brun, légumes et protéines dans un plat au four, et hop, le tour est joué ! Les tacos maison : dispose diverses garnitures sur la table et laisse chaque enfant composer son propre taco. Priorise les vrais aliments. Tsé, ceux qui n’ont pas besoin d’une liste d’ingrédients en arrière !

Un dernier mot…

La relâche est une belle occasion pour partager du temps de qualité en famille tout en inculquant aux enfants de bonnes habitudes alimentaires. Avec un peu de créativité et beaucoup de plaisir, la cuisine peut devenir un moment de complicité qui leur servira toute leur vie. L’important, c’est d’expérimenter, de goûter et de s’amuser ensemble.

Alors, prépare ton tablier, mets de la musique, et amuse-toi bien !

À ta santé, naturellement.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.