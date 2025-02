Les Éditions Nordiques prennent racine de l’autre côté du fleuve

Les Éditions Nordiques, entreprise de presse derrière les journaux Le Nord-Côtier, Le Manic, Le Haute-Côte-Nord et Le Charlevoisien, prennent racine de l’autre côté du fleuve. Elle s’associe avec Le Soir.ca pour la création de Les Publications Le Soir.

Les hebdomadaires et les plateformes numériques de Médialo dans l’Est-du-Québec sont maintenant la propriété de la nouvelle union.

L’acquisition du nouveau groupe comprend les journaux hebdomadaires Le Laurentien de Rimouski, L’Avantage Gaspésien de Matane, Le Gaspésie Nouvelles de Gaspé ainsi que la plateforme numérique Chaleurs Nouvelle de New Richmond.

Louise Ringuet assumera la direction générale de Les Publications Le Soir.

« Notre mission demeure de diffuser de l’information pour le grand public, en plus d’offrir aux entreprises et organisations un véhicule publicitaire numérique et maintenant papier », souligne-t-elle.

Le nouveau groupe visera à innover constamment et à s’adapter à l’évolution rapide du paysage médiatique, afin de répondre aux besoins de la population et des clients.

Pour les nouveaux acquis au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, c’est la mise en place d’une édition papier pour toucher un public encore plus large et diversifié, « tout en continuant d’offrir un contenu de qualité qui informe, inspire et engage. L’avenir des médias réside dans la capacité de s’adapter et d’évoluer avec le temps », indique Louise Ringuet.

Davantage de ressources

À la douzaine d’emplois maintenus, la nouvelle union stratégique visera la création de huit à dix nouveaux postes au cours des prochains mois.

« Nous créerons une salle de presse d’une douzaine de ressources, ce qui signifie l’embauche d’au moins quatre à cinq journalistes. Nous garantirons l’accès à l’information dans l’Est-du-Québec. Pas seulement à Rimouski, mais aussi dans La Mitis, La Matapédia, La Matanie et dans toute la péninsule gaspésienne », explique Olivier Therriault. Il agira à titre de rédacteur en chef des Publications Le Soir.

Une modernisation

Les trois hebdomadaires de l’Est-du-Québec se tourberont vers une vaste modernisation, grâce à l’expertise des Éditions Nordiques.

Les gens des territoires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie méritent des journaux de qualité, affirme la nouvelle organisation.

« Avec l’expertise numérique des gens du Soir.ca, nous avons créé le mariage parfait. Nous sommes fiers de collaborer à leur essor », insiste Simon Brisson, président des Éditions Nordiques.

Par la poste et en points de dépôt

Le Laurentien de Rimouski deviendra le Journal Le Soir avec une en page moderne et de format style tabloïde. Son contenu proposera de grands reportages, des analyses et des chroniques d’opinion.

Tous les hebdomadaires seront distribués par la poste dans les foyers des MRC Rimouski-Neigette, La Mitis et La Matapédia ainsi que dans les points de dépôt.

Ces changements seront aussi mis en place, d’ici la fin de 2025, pour la création du Journal Le Soir – Matanie-Haute Gaspésie et du Journal Le Soir – Gaspésie.

Le portail numérique Le Soir.ca demeurera actif dans Rimouski-Neigette, La Mitis et La Matapédia, en plus de la création des sites Le Soir.ca – Matanie-Haute Gaspésie, Le Soir.ca – Gaspésie et Le Soir.ca – Chaleurs.

« Toutes ces plateformes convergeront aussi sur l’application mobile Le Soir.ca, avec des sections spécialisées pour chacun des secteurs », indique-t-on dans le communiqué.

L’entreprise Les Publications Le Soir embauchera entre 20 et 25 personnes d’ici la fin de l’année. Elle publiera trois hebdomadaires, animera cinq sites Internet et s’imposera comme un important diffuseur de nouvelles en région, grâce à une équipe d’information de 12 personnes.

Les Éditions Nordiques misent sur une quarantaine d’employés au sein de son groupe de trois hebdomadaires sur la Côte-Nord en plus du Charlevoisien.