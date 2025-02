Une course de boîte à savon au profit de Centraide

La deuxième édition de la Journée Full Jam, au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan proposera une nouveauté : une course de boîte de savon.

Le 7 mars au Mont Ti-Basse, le programme sera à l’amusement. En plus de la nouvelle course, barbe à papa, tatouages, bar de glace et DJ extérieur attendront notamment les participants.

Pour conclure la journée, un souper spaghetti et une soirée musicale JAM (apportez vos instruments) auront lieu au restaurant Le Sous-Bois. Cette activité sera la dernière avant la clôture de la 30e campagne de financement de Centraide.

Course de boîte à savon

La nouvelle activité de course de boîte à savon (véhicules faits maison) se tiendra sur une pente du Mont Ti-Basse. Ce défi est ouvert à tous, des plus jeunes aux plus expérimentés, et mettra à l’épreuve la créativité des Manicois.

Quatre catégories seront offertes : 5 à 8 ans, 9 à 13 ans, 14 à 17 ans et les adultes de 18 ans et plus.

« Nous sommes vraiment heureux de mettre de l’avant cette nouvelle activité, lance la directrice de Centraide, Josée Mailloux. Nous souhaitons que les familles en profitent pour bricoler ensemble avant de venir jouer dehors avec nous. »

Pour s’inscrire ou pour en savoir plus sur les règlements, les intéressés doivent contacter Centraide avant le 4 mars à 18 h. Une contribution volontaire sera demandée sur place.

Déroulement de la journée

Dès 13 h, les courses de boîte à savon, sous l’ambiance festive offerte par DJ Slater, débuteront en même temps que le tatouage selon le principe de premier arrivé, premier servi. La barbe à papa suivra par la suite pour récompenser les valeureux participants.

Le souper spaghetti offert gracieusement par le Sous-Bois permettra un petit temps de détente avant le super JAM pour lequel tous les musiciens sont les bienvenus avec leurs instruments. Il est possible de se procurer des billets pour le souper sur place le jour de l’évènement ou sur le site https://www.zeffy.com/ticketing/souper-et-soiree-jam-au-sous-bois.

Finalement, grâce à la contribution de Spin Sports, une paire de raquettes de plus de 300 $ sera tirée parmi les gens ayant acheté des billets.