Advent : la nouvelle vague rock étudiante

Depuis septembre, un vent de renouveau souffle sur la scène musicale étudiante de Baie-Comeau avec la formation d’Advent, un groupe de musique rock issu de la polyvalente des Baies.

Ce projet, encadré par Nathalie Lessard, suppléante en musique à l’école, permet à huit élèves passionnés de s’exprimer et de perfectionner leur talent. Leurs premiers grands tests approchent : le 28 février au Mont Ti-Basse, suivi d’une prestation en première partie de We Are Wolves à l’Ouvre-Boîte culturel le 19 avril.

Une initiative née d’un besoin

C’est en constatant le talent et l’engouement de plusieurs élèves pour la musique que Nathalie Lessard a décidé de créer ce groupe. « En fait, je voyais qu’il y avait beaucoup de talent alors j’ai voulu tenter de former un groupe. Il manquait peut-être un coach qui orchestre la patente », explique-t-elle.

Certains avaient déjà fait Secondaire en spectacle confie l’enseignante qui s’est dévouée afin de leur apporter un soutien et la structure nécessaire pour avancer et les aider à aller plus loin dans leur passion musicale.

Pour former Advent, une audition a été organisée en septembre dernier. Quinze élèves ont manifesté leur intérêt, mais seuls huit ont été retenus.

« Il fallait qu’ils soient capables de faire leurs accords et les power calls, parce qu’ils sont souvent dans le rock’n’roll. On voulait vraiment être capable de faire des chansons et de chanter assez juste », partage Mme Lessard.

Discipline et dépassement

Faire partie d’un groupe comme Advent ne se limite pas à jouer de la musique. C’est aussi un exercice de discipline et de rigueur. « Ils doivent pratiquer chez eux, sinon on manquerait de temps. Quand ils arrivent, ils ont déjà pratiqué leur chanson et c’est sûr que ça les aide », souligne Nathalie Lessard.

Certains membres, d’abord timides, ont gagné en confiance et se préparent maintenant à monter sur scène avec plus d’assurance.

De plus, un contrat a été signé par chacun des membres pour assurer le respect des règles du groupe, des instruments et de la ponctualité aux répétitions.

Un répertoire rock

Les amateurs de rock seront comblés par le répertoire du groupe. « Je pense qu’il y avait quand même un besoin pour ça. Il y a de moins en moins de band rock de jeunes. Ils aiment beaucoup écouter le vieux rock, comme Metallica et Black Sabbath, ça me surprend à chaque fois », divulgue leur coach.

Lors de ses prochains concerts, Advent interprétera des morceaux en français issus de sa participation à Secondaire en spectacle, ainsi que des covers en anglais des classiques du répertoire mondial rock’n’roll.