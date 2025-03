Le mois de mars débute en humour à l’Ouvre-boîte culturel

L’Ouvre-Boîte culturel débute sa programmation du mois de mars avec l’humoriste Dave Morgan et une soirée musicale 100 % locale.

C’est l’humoriste Dave Morgan qui montera sur la scène de l’Ouvre-boîte culturel à l’Alternative de Baie-Comeau le 7 mars dès 20 h. Il présentera PRÉLUDE, l’amorce de son premier spectacle solo.

Cette introduction, qui se veut l’émergence d’un spectacle d’humour, est comparée à un prélude musical par l’artiste.

« Dès les premiers accords, vous serez conquis par la personnalité attachante de Dave, son charisme et surtout les multiples péripéties de sa vie qui font de lui un humoriste et musicien différent et rafraîchissant », affirme Tommy Brûlé de l’Ouvre-boîte culturel dans un communiqué.

Dave Morgan s’est fait connaître davantage dans l’émission Big Brother Célébrités. Son spectacle, dans lequel l’humour et la musique se marient, se distingue par son authenticité.

« Chose certaine, le côté rassembleur de Dave ne vous laissera pas indifférent et vous passerez assurément une belle soirée en sa compagnie », témoigne l’organisateur.

Groupes locaux

Le lendemain, le 8 mars, ce sont les groupes locaux End Complete et High Vibes qui feront vibrer les spectateurs à l’Alternative dès 20 h.

Lors de cette soirée musicale 100 % locale, les musiciens et chanteurs offriront une performance haute en couleur en présentant principalement des reprises de célèbres groupes rock alternatif, notamment Nirvana, The Offspring et Linkin Park.