Les athlètes de Mon Vélo préparent leur saison

Alors que la saison hivernale bat son plein, plusieurs athlètes de l’équipe de vélo de montagne Mon Vélo de Baie-Comeau sont déjà à l’entraînement.

« Le profil athlétique de ces jeunes les amène à pratiquer d’autres sports en hiver, mais, pour certains, le vélo stationnaire fait partie de la routine afin de maintenir un niveau de forme qui favorisera le retour en sentiers vers le début du mois de mai », explique le porte-parole du Club Mon Vélo, Dominic Martin.

C’est le cas notamment pour Elisabeth Martin et Anaïs Bélanger qui s’aligneront respectivement junior et cadette experts lors de la prochaine saison.

Les deux athlètes locales figurent parmi les meilleures de leur discipline sur le circuit québécois, ce qui leur a valu une invitation à un camp de perfectionnement en vélodrome à Bromont au début du mois de février par l’équipe du Québec pour un projet de développement nommé Génération Z.

Leur coéquipier Vincent Beaulieu a également reçu l’invitation, mais il a dû décliner en raison de son hiver chargé dans les pentes de ski alpin où il s’aligne avec la formation du mont Sainte-Anne.

« La sélection de trois athlètes du club Mon Vélo illustre le talent qui règne au sein de la petite équipe nord-côtière », commente M. Martin en rappelant que l’équipe baie-comoise a d’ailleurs pris le 5e rang au cumulatif par équipe chez les U15 et moins et terminé au 4e rang dans les catégories expertes (cadets, juniors et adultes), la saison dernière.

Les athlètes du club qui seront d’âge U15 et U17, en plus de leur saison sur le circuit provincial, auront l’occasion de défendre les couleurs de la Côte-Nord lors des Jeux du Québec de Trois-Rivières cet été.

« Le vélo de montagne est en bonne santé à Baie-Comeau », assure Dominic Martin. Les inscriptions au Club Les Fous braquets auront lieu dans les prochaines semaines. Le nombre de places disponibles sera tributaire de l’engagement de bénévoles, notamment d’entraîneurs possédant les qualifications requises par la FQSC.

Les personnes intéressées peuvent s’adresser au Club de vélo les Fous Braquets.