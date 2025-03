Le plus grand animal de la planète observé à profusion sur la Côte-Nord

La présence à profusion de rorquals bleus, au large de la Côte-Nord, a émerveillé les observateurs de l’organisme Baleines en direct, au cours des dernières semaines.

Baleines en direct, une branche du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), a publié une rubrique rapportant l’observation « à profusion » de rorquals bleus au large de la Côte-Nord.

« Écoutez, c’est la folie. C’est dur à croire, mais il y en avait neuf au début de la semaine, dimanche et lundi. Ça soufflait de partout », y décrit un observateur nord-côtier.

Les souffles du plus grand animal de la planète ont été remarqués entre Sept-Îles et Les Bergeronnes, en passant par Les Escoumins, Baie-Comeau, Franquelin et Godbout.

« Difficile de suivre leurs mouvements. Une journée, on en repère trois à Franquelin, deux à Baie-Comeau, un à Godbout et deux aux Escoumins. C’est question de le dire, ces grandes baleines sont partout ! », raconte-t-on.

On présume que le cétacé, qui peut peser jusqu’à 135 tonnes et mesurer jusqu’à 33,5 mètres de longueur, vient se nourrir.

Le krill est sa principale source d’alimentation. Il est plus abondant dans l’estuaire du Saint-Laurent de décembre à février, selon une étude de Pêches et Océans Canada publiée en 2018.

Le rorqual bleu peut ingérer jusqu’à 16 tonnes de krill par jour, l’équivalent 12 % de son poids corporel.