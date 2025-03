Neige et verglas frapperont la Côte-Nord cette semaine

Un système d’envergure touchera la Côte-Nord en milieu de semaine. En plus de la neige, de la pluie verglaçante est attendue partout dans la région.

À compter de mercredi en fin de journée, les Nord-Côtiers verront tomber une chute de neige oscillant entre 5 à 25 centimètres, selon les endroits. C’est dans la Manicouagan qu’on prévoit le plus de neige avec un total qui pourrait atteindre 25 centimètres.

La neige se changera en pluie verglaçante dans la nuit de mercredi à jeudi. Le verglas pourrait ensuite persister jusqu’à jeudi matin et rendre les surfaces glacées.

« Les températures passeront au-dessus du point de congélation jeudi et les précipitations se changeront en pluie, avec des quantités considérables attendues », précise Environnement et Changement climatique Canada.

Une accumulation de 10 à 20 mm de pluie est aussi prévue jeudi. « Comme les températures ne grimperont pas plus qu’à 2 degrés Celsius, ça laissera quand même des surfaces glacées jeudi et vendredi », prévient le porte-parole d’Environnement et Changement climatique Canada.

Les déplacements risquent donc d’être plus compliquées pour les familles en relâche.

Plus à l’est de la Côte-Nord, ce sont des accumulations plus importantes de pluie qui sont attendues. Pour Natashquan, par exemple, on prévoit un minimum de 20 millimètres.