Transferts de femmes enceintes : le ministre Dubé a confiance en Santé Québec

Le Cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, dit avoir confiance en ses gestionnaires de chez Santé Québec pour appuyer l’Hôpital de Sept-Îles, qui peine à contrer les découvertures de gynécologues.

Le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, a interpellé directement le ministre de la Santé, lundi. Dans une lettre adressée à Christian Dubé, il a déploré la solution de transférer des patientes enceintes à terme, par autobus, de Sept-Îles vers Baie-Comeau. C’est ce que le CISSS Côte-Nord comptait mettre à exécution, accolé au mur, face à une découverture de gynécologues qui allait durer plus de trois jours, de vendredi à lundi soir dernier.

In extremis, une chirurgienne dépanneur, et non une gynécologue, a été trouvée pour assurer une garde d’urgence durant cette période.

« Nous sommes très sensibles à la situation au Centre mère-enfant de Sept-Îles », a déclaré le Cabinet, mardi soir, interpellé par Le Nord-Côtier. « Nous avons confiance en nos gestionnaires chez Santé Québec afin d’appuyer correctement l’établissement. »

Le Cabinet du ministre affirme que huit gynécologues venant d’autres régions peuvent être interpellés au besoin.

« Avec mes collègues élus de la région, nous suivons de près la situation », conclut le ministre Christian Dubé, dans sa déclaration transmise au Journal.

À la fin de la semaine dernière, Santé Québec a indiqué avoir fait des démarches avec le ministère de la Santé et des Services sociaux « pour voir les possibilités via les lettres d’entente et les médecins dépanneurs, dont des rencontres et échanges réguliers avec l’établissement pour suivre la situation et évaluer les solutions possibles ».

L’organisme gouvernemental soutenait aussi avoir contacté individuellement certains médecins dépanneurs, pour solliciter leur soutien.

Santé Québec a confirmé avoir été avisé par le CISSS Côte-Nord de la découverture de gynécologues à Sept-Îles le 20 janvier.