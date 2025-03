Une Forestvilloise championne de course de moto sur glace

Malgré la peur de se blesser comme l’an dernier, Paméla Bacon est remontée sur sa moto Harley-Davidson cette saison afin de prouver à son équipe et aux compétitrices ce dont elle est capable. C’est ainsi qu’elle a été couronnée championne le 22 février à Saint-Ferdinand.

L’année passée, ses premières expériences sur le circuit de courses d’accélération en Harley sur glace ne se sont pas passées comme prévu. La moto l’a blessée gravement à une jambe, mais rien pour empêcher la Forestvilloise de continuer ce nouveau plaisir.

La Team 138 racing s’est créée un peu par hasard il y a un peu plus d’un an. Composée de Stéphane Soucy, Yan Dionne, Daniel Gagnon et Paméla Bacon, elle se partage la motocyclette achetée et modifiée ensemble.

« Stéphane (Parko), Yan (Mécanique HD) et Daniel (Transport Daniel Gagnon) ont acheté un bicycle accidenté que Yan a allongé et modifié d’un bout à l’autre pour qu’on puisse l’utiliser seulement pour les courses », raconte la passionnée, originaire de Portneuf-sur-Mer.

Après leur première saison à l’hiver 2024, qui s’est avérée infructueuse en termes de victoire, les partenaires ont décidé d’apporter d’autres modifications à leur machine. Ces dernières ont porté fruit puisque les bonnes performances se sont enchaînées cette année pour l’équipe.

Paméla a d’abord obtenu la deuxième place à Saint-Zénon avant d’être couronnée championne à Saint-Ferdinand. Quant à Daniel et Yan, ils ont tous deux atteint la demi-finale dans leur catégorie respective (outlaw et modifié) à la première compétition et Daniel a répété l’expérience à la deuxième. Stéphane, lui, ne participe pas aux courses.

Ce sont d’excellents résultats, selon la compétitrice, puisque certains coureurs se pratiquent l’été, mais ce n’est pas leur cas. Cette saison, pour s’entraîner, la Team 138 racing a construit une petite piste d’accélération au lac aux Pins à Forestville. Les trois pilotes ont pu s’entraîner avant les compétitions, surtout pour les départs.

La saison est maintenant terminée, mais les partenaires sont plus motivés que jamais à continuer leur participation sur le circuit. De nouvelles modifications seront effectuées sur la moto et l’entraînement débutera plus tôt l’hiver prochain avec une piste plus longue.

« Les gars sont vraiment motivés. On va sûrement jouer dans le moteur encore. On est déjà prêt pour le 21 février l’année prochaine. C’est déjà confirmé à Saint-Ferdinand », lance Paméla Bacon.

Pamela Bacon a remporté la première place dans la catégorie féminine à Saint-Ferdinand. Photo Stéphane Daigle Photographie