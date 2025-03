Défaite du Drakkar à Québec

Dans une course endiablée entre plusieurs équipes en fin de saison, le Drakkar a échappé deux précieux points à Québec, alors que les imprévisibles jeunes Remparts sont parvenus à le vaincre 3-2 en temps réglementaire.



Des unités spéciales coûteuses



Outre un avantage numérique survenu en tout début de rencontre, le Drakkar a du attendre bien longtemps avant d’être en mesure de ramener son attaque massive sur la patinoire, soit en milieu de troisième période; opportunité dont il a profité.



Bien que les Remparts se soient retrouvés au cachot à quelques reprises plus tard dans la rencontre, cela s’est souvent produit en cas d’infractions mineures doubles. Cette situation combinée à plusieurs pénalité décernées aux nord-côtiers donna six avantages numériques consécutifs, retirant presque toute possibilité au Drakkar de prendre un peu de momentum. Malgré tout, la troupe de Jean-François Grégoire n’a certainement pas disputé une rencontre très inspirée.



Sommaire de la rencontre



En première période, alors en désavantage numérique, une tentative de dégagement ratée du Drakkar attire tous les joueurs vers la rondelle, laissant Nathan Quinn complètement seul à la droite de Lucas Beckman. Lorsque Maddox Dagenais sort gagnant de la bataille, il n’a aucune difficulté à remettre le disque à son coéquipier, qui enfile l’aiguille sur réception.

En deuxième période, ce même Dagenais profite d’un long tir raté de Louis-Charles Plourde à contre-courant pour décamper seul devant le gardien du Drakkar. Avec un tir bas côté bouclier, il déjoue ce dernier, doublant l’avance des Diables Rouges.



Raoul Boilard donne un peu de lumière au match de son équipe en troisième, jouant d’un peu de chance en avantage numérique. Son lancer ricoche à quelques reprises sur un défenseur et sur le gardien, la rondelle aboutissant finalement derrière ce dernier.



Attaquant à six patineurs en fin de rencontre, Baie-Comeau voit cependant Québec en tirer profit. Le dégagement d’Étienne Desjardins traverse la patinoire d’un bout à l’autre pour aboutir au fond du filet. Avec beaucoup de temps au cadran, le Drakkar n’abandonne pas; Boilard inscrit son second de la rencontre d’un tir parfait dans la lucarne, dans la dernière minute de jeu.

À venir



Le Drakkar sera de retour à domicile pour l’une de ses rencontres les plus importantes de la saison face aux Eagles du Cap-Breton samedi. La troupe de Louis Robitaille bataille ferme avec Baie-Comeau pour le 4e rang dans l’Est, procurant l’avantage de la patinoire au premier tour des séries. D’ailleurs, les chances de revoir ces deux équipes s’affronter lors de ce tour sont plutôt élevées. Le duel pourrait donc s’avérer un avant goût de cette possible série éliminatoire. Le lendemain, les Tigres de Victoriaville seront les visiteurs.