Trois grands constructeurs automobiles sont exemptés des droits de douane

Le président américain Donald Trump a déclaré que les trois grands constructeurs automobiles bénéficieront d’une exemption d’un mois des droits de douane pour tous les véhicules provenant de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Ces droits de douane réciproques devaient entrer en vigueur le 2 avril, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt, mais Stellantis, Ford et General Motors ont demandé une exemption d’un mois lorsqu’ils ont parlé à M. Trump, mercredi.

Plus tôt dans la journée, le président Trump et le premier ministre Justin Trudeau ont eu une conversation téléphonique et après coup, le dirigeant américain s’est dit insatisfait des efforts du Canada pour réduire la quantité de fentanyl traversant la frontière.

Dans un message publié sur le réseau Truth Social, M. Trump a également écrit que le premier ministre Justin Trudeau n’avait pu lui dire lors d’une conversation téléphonique, mercredi, quand les élections canadiennes auraient lieu – et a faussement accusé M. Trudeau d’essayer d’utiliser les droits de douane pour rester au pouvoir.

Les prochaines élections canadiennes sont attendues peu de temps après que le Parti libéral du Canada aura choisi son nouveau chef la fin de semaine prochaine, mais le moment dépendra largement de la personne qui remportera cette élection.

Le décret présidentiel frappant le Canada et le Mexique de droits de douane généraux de 25 %, avec une taxe inférieure de 10 % sur l’énergie canadienne, est entré en vigueur mardi.

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, avait laissé entendre plus tôt dans la journée que certains secteurs pourraient être exemptés des droits de douane.

Lors d’une entrevue accordée mercredi matin à Bloomberg Television, M. Lutnick a suggéré que les tarifs resteraient à 25 %, mais que certaines catégories de biens pourraient être exemptées.

«Le président écoute les offres du Mexique et du Canada. Il pense essayer de faire quelque chose au milieu», a-t-il mentionné. «Ce sera 25 %, mais certaines catégories seront exclues. Il pourrait bien s’agir des automobiles, mais aussi d’autres (secteurs)», a indiqué M. Lutnick.

M. Lutnick s’attendait à ce que le président Trump prenne la parole mercredi après-midi à ce sujet.