Huit minutes de silence pour le droit des femmes 

Ce sont 30 personnes qui ont partagé huit minutes de silence au cours d’une mobilisation à Baie-Comeau, qui s’est tenue pour la Journée internationale des droits des femmes.

Il s’agit d’une mobilisation organisée par le collectif Mères au front, partout au Québec.

« On se questionne pour l’avenir, pour nos enfants, nos jeunes filles », lance Josiane Dubé, porte-parole pour Mères au front Baie-Comeau.

En raison du contexte actuel avec la présidence aux États-Unis, cette dernière indique l’importance de l’opposition à la multiplication des atteintes de l’administration Trump-Musk aux droits des femmes et aux droits humains.

« Le droit à l’avortement est difficile dans plusieurs états et des femmes partout dans le monde ont peur de ce qu’il se passe, qui s’inquiètent pour l’avenir », confie-t-elle.

Pas si loin

« On a l’impression de perdre le fil parfois, puisqu’il y a tellement de choses qui se passent en même temps », soutient Mme Dubé.

« Et là, les États-Unis se font un peu des rivaux du Canada, enchaîne sa consœur Mélanie Gaudreault. On est collé avec eux, c’est réel ce qu’il se passe. Donc, aujourd’hui, on se devait de dénoncer tout ça, qui nous affecte. »

Selon cette dernière, cela englobe autant le droit des femmes, mais aussi l’économie de manière générale ainsi que l’environnement.

« On parle aussi beaucoup de désinformation. Il y a le droit des femmes, mais c’est aussi la recherche, les changements climatiques et l’avenir de nos enfants qui est en jeu », dit-elle.

Vigilantes

Pour Josiane Dubé, une citation précise de Simone de Beauvoir est importante à retenir.

Celle-ci va comme suit : « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. »

« Mais, on est rendu à un moment où on ne peut plus être seulement vigilantes, il faut passer à l’action, se tenir ensemble », s’exclame-t-elle.