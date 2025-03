Une large majorité de Canadiens rejettent l’idée d’annexion de Trump, dit un sondage

Un nouveau sondage indique que peu de Canadiens sont ouverts aux propositions répétées du président Donald Trump de faire du Canada un État américain.

Un sondage Léger publié cette semaine indique que seulement 9 % des Canadiens souhaitent que le Canada devienne le 51e État, tandis que 85 % ne le souhaitent pas.

Le rejet semble clair dans toutes les régions, tous les partis politiques et tous les groupes d’âge.

Le soutien à l’idée est le plus élevé en Alberta, à 15 %, et le plus faible dans le Canada atlantique, à seulement 3 %, avec moins d’une personne sur 10 au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique qui l’appuie.

Environ 18 % des partisans conservateurs disent vouloir que le Canada devienne un État américain, tandis que 97 % des électeurs libéraux et néo-démocrates et 94 % des partisans du Bloc rejettent l’idée.

Selon ce même sondage, le Québec décroche la palme des opinions défavorables au sujet de Donald Trump. Pas moins de 83% des répondants québécois ne portent pas le président américain dans leur coeur, tandis qu’ils ne sont que 67% au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. Les Québécois sont aussi les plus inquiets (86%) des moyens que pourrait utiliser M. Trump pour contraindre le Canada à signer un accord commercial plus favorable aux États-Unis.

Le sondage a été mené en ligne entre vendredi et dimanche derniers auprès de plus de 1500 adultes canadiens. Comme le sondage a été réalisé en ligne, on ne peut pas lui attribuer une marge d’erreur, car l’échantillon n’est pas aléatoire.