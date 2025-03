PHOTOS | Une semaine pour faire bouger les familles

Depuis 2006, la Semaine de la Famille est un événement phare à Baie-Comeau. Cette année encore, du 28 février au 8 mars, la ville a vibré au rythme d’une programmation riche et variée, fruit d’une collaboration entre la Municipalité, les organismes communautaires et les entreprises locales.

Chaque année, la Semaine de la Famille transforme Baie-Comeau en un véritable terrain de jeu pour petits et grands. Avec un budget de 27 000 $, cet événement rassemble entre 10 000 et 15 000 participants autour d’une cinquantaine d’activités variées, offrant aux familles une occasion unique de se retrouver et de s’amuser ensemble. Voici la Semaine de la Famille 2025 en images.

Le petit Maddox Lajoie de Baie-Comeau a été impressionné par le match Super Mario organisé par Le Drakkar le 8 mars au Centre sportif Alcoa. Mario, Luigi, Peach et compagnie étaient présents pour mettre des étoiles dans les yeux des enfants en cette semaine de relâche. Photo courtoisie

Les jeunes artistes étaient présents lors de l’atelier Expose ton personnage au Centre des arts de Baie-Comeau. Photo courtoisie

L’Association des motoneigistes de la Manicouagan a organisé un dîner hot-dogs au lac à la Loutre. Photo courtoisie

La Ville de Baie-Comeau a organisé l’activité Pompier d’un jour afin de faire découvrir ce métier à la caserne Mingan. Photo courtoisie

Le Sénégal s’est incrusté à la Maison des familles le temps d’une activité découverte aux saveurs africaines. Photo courtoisie

Les jeux gonflables sont l’une des activités phares de la Semaine de la Famille à Baie-Comeau. Photo courtoisie

