Cégep de Baie-Comeau : Excellence en taux de diplomation

Le Cégep de Baie-Comeau s’est illustré en tête du Palmarès des cégeps* dans deux programmes, soit en soins infirmiers et en éducation spécialisée, en matière de taux de diplomation. Une performance qui suscite à la fois une réflexion et une fierté chez la directrice générale de l’établissement, Manon Couturier.

« Les palmarès, c’est toujours un peu insidieux parce que l’on compare des choses qui se comparent mal, explique-t-elle. Le Cégep de Baie-Comeau est particulier, car il est très petit. Toutefois, à chaque parution de palmarès, on prend le temps de s’arrêter et de se demander, qu’est-ce qui fonctionne ou qu’est-ce qui ne fonctionne pas. Cette année c’est le fun parce que c’est qu’est-ce qui fonctionne. »

Les clés du succès

Afin de mieux comprendre les raisons derrière ces résultats remarquables, la direction du Cégep de Baie-Comeau a consulté les enseignants ainsi que les intervenants qui travaillent avec les étudiants. Trois grands facteurs sont ressortis : la collaboration, l’humain au centre des préoccupations et la rigueur professionnelle.

« Ils collaborent beaucoup entre eux, les enseignants avec l’ensemble du personnel. Ils ne restent pas dans leurs problèmes, ils se challengent entre eux et se posent des questions, et ils favorisent aussi la collaboration chez les élèves », précise Manon Couturier.

« On est un petit cégep, c’est plus difficile pour un jeune de passer entre les craques. C’est une donnée qui est un peu externe, en dehors de notre contrôle, mais c’est une réalité. Passer inaperçu ici est difficile », ajoute-t-elle.

Cet accompagnement se traduit également par un accès fluide aux services d’aide, une capacité d’adaptation aux besoins des étudiants et une forte présence des valeurs de diversité et d’inclusion.

« Les enseignants vont dire qu’ils ne laissent pas d’élèves échoués, mais, par contre, quand on a des élèves en difficulté, ils les prennent en charge et les supportent », ajoute-t-elle.

Épanouissement et excellence

Si ce classement est une reconnaissance, il ne constitue pas un objectif en soi pour le Cégep de Baie-Comeau.

« La question qu’on se pose, c’est plus comment on va faire pour s’assurer que nos étudiants réussissent plutôt que de savoir comment on va se comparer à d’autres cégeps. Qu’est-ce qu’on peut faire pour s’assurer que le plus de nos élèves réussissent ? », explique Mme Couturier.

L’implication du personnel va même au-delà du cadre strictement scolaire. « Ils se préoccupent de l’humain au complet. Ça fait qu’il se crée un lien beaucoup plus fort et c’est plus difficile de ne pas donner son maximum quand les gens se préoccupent de toi personnellement », raconte la directrice.

Si certains étudiants hésitent encore à poursuivre leur formation à Baie-Comeau, ce classement réaffirme la qualité de l’enseignement et du soutien offert sur place. « Ce qu’on peut dire à notre monde, c’est que tu n’as pas besoin d’aller étudier à l’extérieur, reste ici, on est bon et on le démontre qu’on est bon », conclut Mme Couturier.

* Le Palmarès des cégeps du Journal de Montréal s’appuie sur un modèle mathématique élaboré par la firme Fluxion et la professeure Catherine Haeck de l’UQAM. Il tient compte, plus particulièrement, de la moyenne académique que les étudiants avaient à la fin du secondaire, avant leur entrée au collégial. Il a été publié le 22 février 2025.